Forse stijging aanbod huurwoningen

In 2000 bemiddelden NVM-makelaars nog 4211 woningen voor verhuur in de vrije sector. Vorig jaar waren dat er 14117. Door het toegenomen aanbod daalt de maandelijkse huurprijs: van €1339 in 2000, tot €992 in de eerste helft van dit jaar.



Volgens de woordvoerder van de NVM, Roeland Kimman, is de verklaring eenvoudig. 'Steeds meer mensen raken hun huis niet kwijt en zitten daardoor met dubbele maandenlasten. Een huis verhuren voorkomt in ieder geval dat je twee keer hypotheek moet betalen.'

De huurbescherming is bij deze huizen wel een stuk minder. Veel verhuurders doen namelijk met succes een beroep op de leegstandswet. Dat betekent dat de verhuurder al na zes maand de overeenkomst eenzijdig kan beëindigen en de huurder op straat kan zetten.