Makelaars willen af van beloning achteraf

Klant vraagt erom

VBO Makelaar stelt dat de klant zo zelf kan kiezen en dat er zo nog meer ruimte voor concurrentie en andere afspraken over kosten komt, zoals factureren per dienst of abonnementsvorm. De NVM beweert dat de markt – óók de consument – om nieuwe ‘verdienmodellen’ vraagt. De makelaarskoepel hoopt de nieuwe voorwaarden, in overleg met de andere twee koepels en Vereniging Eigen Huis, vóór het einde van dit jaar rond te krijgen.

Kassa

De Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis (VEH) staan sceptisch tegenover het opengooien van de voorwaarden. Als de weg vrij is om tussentijds te factureren, kan de prikkel verminderen om wat harder voor de klant te lopen. Voor makelaars is het dan zelfs aantrekkelijk de verkoopperiode op te rekken. Ben je dan als klant niet tevreden, dan is het door alle reeds betaalde kosten onaantrekkelijk van makelaar te switchen.

