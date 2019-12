Geen versoepeling overgangsrecht voor gescheiden huiseigenaren

Nieuws|Minister Blok weigert een versoepeling van de hypotheekregels voor gescheiden huiseigenaren. Volgens hem is het voorstel van de Consumentenbond niet mogelijk vanwege 'effecten op de woningmarkt, de fiscaal-juridische aspecten en uitvoerbaarheid door de Belastingdienst'.

Brandbrief

De Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis stuurden op 17 december 2013 gezamenlijk een brandbrief naar de minister. Hierin pleiten we ervoor dat een partner die gaat scheiden de keuze heeft om het recht op de bestaande eigenwoningschuld over te dragen aan de partner die in het koophuis blijft wonen.

Nu komen veel gescheiden huiseigenaren in de financiële problemen, omdat de hypotheekregels en fiscale regels flink zijn aangescherpt. Bij een scheiding moet je namelijk het hypotheekdeel van je ex-partner overnemen en financieren onder de nieuwe regels. Hierdoor mag je minder geld lenen en betaal je meer, omdat je het hypotheekdeel van je ex verplicht annuïtair moet aflossen.

Teveel werkdruk en kosten

Minister Blok schrijft in zijn antwoord dat ons voorstel teveel werkdruk en hoge uitvoeringskosten veroorzaakt bij de Belastingdienst. Bij een scheiding moet de fiscus informatie opvragen bij de belastingplichtigen en deze handmatig beoordelen. Daarnaast vreest de minister voor extra toezicht als mensen gebruik maken van hun overgangsrecht. Hij wil voorkomen dat een ex-partner die het overgangsrecht heeft overgedragen bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek alsnog aanspraak maakt op deze regeling.

Teleurgesteld

De Consumentenbond is teleurgesteld dat minister Blok de gescheiden huiseigenaren niet tegemoet komt. Het zou gescheiden huiseigenaren een hoop financiële sores schelen.

