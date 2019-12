Geld verdienen aan andermans hypotheek

Nieuws|Investeren in hypotheken is niet meer voorbehouden aan grote beleggers. Ook particulieren kunnen binnenkort geld steken in hypotheken van derden. Zij lenen hun geld maximaal 8 jaar uit, wat 3 à 3,5% rendement moet opleveren. Investeerders krijgen iedere maand een deel van hun investering plus rente teruggestort, aldus de initiatiefnemers van het bedrijf Jungo.