Met de toetreding van Dela tot de hypothekenmarkt per 24 maart is er eindelijk wat meer concurrentie. De Goede Start Hypotheek, alleen af te sluiten in combinatie met de Nationale Hypotheekgarantie, is een aanrader voor starters.

Hypotrust Goede Start Hypotheek: review

Update oktober 2014: Let op, de informatie over het renteniveau is verouderd. Momenteel is de rente van Hypotrust Goede Start hoog en de hypotheek daarom geen aanrader.

Om met de deur in huis te vallen: voor starters, de doelgroep van de Hypotrust Goede Start Hypotheek, is deze hypotheek dé aanrader. Ze combineert een lage rente met prima voorwaarden en wordt door ons dan ook beloond met een 7,6 als testoordeel.

Offertetraject blinkt uit

Met name in het offertetraject zijn de voorwaarden een stuk royaler dan hypotheken met een vergelijkbaar renteniveau. De offerte is 4 maanden geldig, maar dit kan kosteloos worden verlengd tot 10 maanden. Ook geldt dan de dagrente en niet de offerterente. Dit betekent dat je nooit meer rente betaalt dan de rente uit de offerte. Echter, als de rente op de dag dat de hypotheek wordt afgesloten bij de notaris láger is dan de offerterente, dan betaal je die lagere rente (laagste rentegarantie). Oversluiten van een bestaande hypotheek is mogelijk, maar alleen zinvol als het een annuïteiten- of lineaire hypotheek betreft.

Voordeligste aanbieder

De Hypotrust Goede Start hypotheek is vanaf een rentevaste periode van 20 jaar de voordeligste aanbieder (peildatum 7 april). Bij een rentevaste periode van 15 jaar is maar één aanbieder 0,1% goedkoper. Deze tweede plek moet ze wel met meer banken delen. Gaat de voorkeur uit naar 5 of 10 jaar rentevast dan zijn andere hypotheken voordeliger.

Nadeel: NHG verplicht

De hypotheek is alleen mogelijk in combinatie met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) en dit is dan ook meteen het grootste nadeel. Met een huis boven een bedrag van €273.585 kun je hypotheekgarantie wel vergeten en valt deze hypotheek af. Per 1 juli dit jaar verschuift deze grens verder omlaag naar €250.000. Dit beperkt de doelgroep.

Conclusie: aanrader voor starters

Kortom: door de combinatie van een lage rente en goede voorwaarden is de Goede Start Hypotheek een aanrader vanaf een rentevaste periode vanaf 10 jaar. Alleen jammer dat de doelgroep wat beperkt is.

Wat is de Hypotrust Goede Start Hypotheek ?

Eindelijk goed nieuws op de hypothekenmarkt. Na eerder een stap op de spaarmarkt te hebben gezet, is Dela nu tot de hypothekenmarkt toegetreden. En wat meer concurrentie kon deze markt goed gebruiken. Hypotheekverstrekker Hypotrust introduceerde, in samenwerking met de van oorsprong uitvaartverzekeraar, afgelopen 24 maart de nieuwbakken Goede Start Hypotheek. Dit met de nadruk op de aantrekkelijke rente van 4,1% (peildatum 7 april 2014) voor een looptijd van 20 jaar. Daarnaast kent de hypotheek een rentevaste periode van 5, 10, 15, 25 en 30 jaar.

Startershypotheek met NHG

De Goede Start Hypotheek is, zoals de naam al doet vermoeden, bedoeld voor starters en alleen af te sluiten in combinatie met een Nationale Hypotheekgarantie (NHG). De hypotheek is onder de vlag van Hypotrust verkrijgbaar in een lineaire en annuïteitenvariant. Financiering tot 106% van de marktwaarde is mogelijk voor energiebesparende voorzieningen, conform de NHG voorwaarden.

