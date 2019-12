Goedkopehypotheek.nl weer veroordeeld door Kifid

Conclusie

Goedkopehypotheek.nl heeft de voortgang van een aangevraagde hypotheek niet goed bewaakt. De hypotheek werd niet op tijd verstrekt, waardoor de klant een overbruggingskrediet moest afsluiten.

Zaak

In november 2015 kwam een consument met Goedkopehypotheek.nl overeen dat een lening van €204.500 aangevraagd zou worden bij ASR. De offerte moest voor 4 december bij ASR ondertekend binnen zijn. Op 1 december tekende de klant de offerte. Op 4 januari 2016 zou de levering van de woning plaatsvinden bij de notaris, die de klant erop wees dat er geen lening was. De klant heeft toen zelf een overbruggingskrediet afgesloten.

Uitspraak

Kifid meent dat Goedkopehypotheek.nl toerekenbaar tekort is geschoten. De klant was in de veronderstelling dat de lening geregeld was. ASR zegt echter geen reactie op de offerte te hebben ontvangen en heeft het dossier daarom op 20 december 2015 gesloten. Uiteindelijk hoorde de klant van de notaris dat er geen hypotheek was afgesloten.

De Geschillencommissie van het Kifid oordeelt dat Goedkopehypotheek.nl de helft van de adviesnota aan de klant moet terugbetalen. Dit bedrag komt neer op €1187,50. Ook moet Goedkopehypotheek.nl de te veel betaalde rente als gevolg van het overbruggingskrediet betalen. Die kosten bedragen €1183,20.

Meer zaken

In 2016 werd Goedkopehypotheek.nl 9 keer op het matje geroepen door Kifid en moest ongeveer €50.000 aan consumenten terugbetalen voor gebrekkig hypotheekadvies en de schade die daardoor is ontstaan. In de uitspraken staat vaak dat Goedkopehypotheek.nl ‘niet heeft gehandeld als een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur’. Zie bijvoorbeeld de zaak: Kosten koper horen in hypotheekaanvraag.

Klachten financieel advies

Bij klachten over financiële dienstverleners kun je verschillende stappen ondernemen. Op het online platform Klachtenkompas.nl van de Consumentenbond, kunnen consumenten gratis terecht met een klacht over een bedrijf. Daar is een aantal keer geklaagd over Goedkopehypotheek.nl.

Advieskeuze.nl

Klanten van Goedkopehypotheek.nl beoordelen het adviesbureau sterk wisselend op Advieskeuze.nl, een onafhankelijk en autonoom platform van de Consumentenbond dat consumenten helpt bij hun keuze voor een financieel dienstverlener.

Bron: Kifid.

Lees ook: