Hema notarisservice: review

Geen moeilijke gesprekken meer op een sjiek notariskantoor over je samenlevingsovereenkomst of testament. Je stelt via de website van de Hema zelf je aktes op. Daarna teken je ze bij de door jou gekozen notaris. En dat voor maar €125 - uiteraard niet zonder wat haken en ogen.

Waarom handig

Het opstellen van een samenlevingsovereenkomst is handig om zaken te regelen als je gaat samenwonen. Pensioenfondsen vragen aan samenwoners bijvoorbeeld vaak om een notariële akte om partnerpensioen toe te kennen. Ook een testament is vaak nodig. Samenwoners kunnen hierin regelen dat bij overlijden de erfenis naar de overgebleven partner gaat en niet naar familie. Gehuwden kunnen bijvoorbeeld regelen wie na overlijden de voogdij over de kinderen krijgt.

Positief

€125 per akte is de laagste prijs in de markt. Bij bijvoorbeeld de doehetzelfnotaris.nl kost het maken van een testament €195. Let op: als je voor 2 personen 2 testamenten nodig hebt, kost het dus het dubbele. Maar zelfs dan is het goedkoop.

De aktes zijn in begrijpelijke taal geschreven; een verademing als je dit vergelijkt met de ingewikkelde teksten die de 'gewone' notaris je voorschotelt.

Je hebt de akte direct op je scherm, zodat je 'm gelijk kunt doorlezen met je partner.

Negatief

Je kunt alleen 'standaard' zaken regelen. Heeft 1 van de 2 bijvoorbeeld veel eigen geld of zijn er kinderen uit een vorige relatie, dan kun je de Hema-aktes niet gebruiken. Hema geeft dit overigens duidelijk aan op haar site.

De aktes zijn standaard; je kunt geen regel uit de akte schrappen of toevoegen. Lees aktes ook goed door. Bij het testament is bijvoorbeeld standaard opgenomen dat de erfenis ‘zuiver’ wordt aanvaard; bezittingen ínclusief schulden. Dit kan worden omzeild door ‘beneficiair’ te aanvaarden.

Alleen een samenlevingsovereenkomst en een testament regelen is mogelijk. Iets anders, zoals een koopakte, kan dus niet.

Je krijgt een korte toelichting op de keuzes, maar geen uitgebreide uitleg of voorlichting van de notaris. Je weet dus niet of je dingen over het hoofd hebt gezien of anders had moeten regelen. Tarieven voor enig 'advies' kunnen per notaris verschillen, spreek deze extra kosten vooraf dus goed af.

Conclusie

De Hema-notarisservice is een goedkope service voor het maken van een samenlevingscontract of testament. Een groot pluspunt is de goed leesbare aktes. Hier kunnen veel mensen mee uit de voeten, in tegenstelling tot de doorsnee notarisaktes. Hema verlaagt hiermee de drempel om zaken te regelen die veel mensen moeilijk en duur vinden. Ook zetten eenvoudige teksten meer consumenten aan het denken over de noodzaak om iets te regelen. Wel is de service alleen geschikt voor standaard situaties, niet als je bijvoorbeeld een flink eigen vermogen of pleegkinderen hebt. Ook is het maken van andere aktes niet mogelijk, zoals een veelgebruikte koopakte.

Wat is de Hema Notarisservice?

De Hema heeft een nieuwe online-service op haar website: de notarisservice. Hier kun je online een akte maken voor een samenlevingsovereenkomst of testament. Het oer-Hollandse warenhuis, dat in 2004 al startte met (online-)verzekeringen, ziet een notarisservice als een dienst die prima in hun straatje past. Hema denkt met de notarisservice een grote groep mensen aan te spreken die er tegenop ziet hun testament of samenlevingsovereenkomst regelen.

Hoe werkt het

Hema stelt je eerst een aantal vragen om te weten wat je nodig hebt: een samenlevingsovereenkomst (wanneer nodig) en/of 1 of 2 testamenten. Aan de hand van de antwoorden stelt Hema ook vast of de service wel geschikt is. Heb je specifieke wensen of is er een bijzondere situatie dan krijg je een ‘maatwerk melding’. Je kunt de service dan niet gebruiken en moet dan alsnog naar een notaris.

Is maatwerk volgens Hema niet nodig, dan vul je je persoonlijke gegevens in en krijg je een digitale akte. Is die volgens jou goed, dan kies je 1 van de 50 notarissen waarmee Hema zaken doet. Je betaalt direct €125 op de Hema-site met Ideal, Mastercard of Visa. Registratie van het testament bij het Centraal Testamentenregister is bij de prijs inbegrepen. Binnen 2 dagen belt de notaris om een afspraak te maken. Na ondertekening op zijn of haar kantoor is de akte geldig.

Vragen?

Vragen over de service worden beantwoord door de klantenservice van de Hema. Voor inhoudelijke vragen over de akte moet je bij de notaris aankloppen. Let op de daarvoor geldende tarieven, die per notaris kunnen verschillen.