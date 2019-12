Huis verkopen met verlies

Dat geldt voor verkopen in de periode 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017. Rente op een financiering van een restschuld die ontstaan is bij verkopen voor die datum wás niet aftrekbaar en wórdt dat ook niet.



Je mag de rente ook aftrekken als je niets aflost op de restschuld. Maar na tien jaar houdt de aftrekbaarheid van de ene op de andere dag op. De schuld vermindert dan nog hooguit de vermogensrendementheffing (box 3).



Daarom is het sterk aan te bevelen om tijdens of na de tienjaarsperiode af te lossen op de restschuld. De rente is ook aftrekbaar als er geen nieuwe eigen woning wordt gekocht. De Tweede Kamer heeft deze regeling aangenomen, maar de Eerste Kamer moet dat nog doen.



De vraag is alleen of banken deze restschuld wel willen financieren. En zo ja tegen welke rente. Mail je ervaringen naar geldgids@consumentenbond.nl.