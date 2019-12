Nieuws|Autoriteit Consument & Markt (ACM), voorheen de NMA, is door de Consumentenbond verzocht alle relevante informatie over het beboete huizenveilingkartel zo spoedig openbaar te maken. Openbaarmaking van deze gegevens, waaronder de boetebesluiten, de namen van de overtreders en de adressen van de betrokken woningen van consumenten, is volgens de Consumentenbond van groot belang. Alleen op die manier kunnen consumenten nagaan of zij tot de groep van gedupeerden behoren.

Consumenten die van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden willen worden, kunnen zich aanmelden via: huizenkartel@consumentenbond.nl.

Maak gegevens huizenkartel openbaar

Het huizenkartel benadeelde in de periode juni 2000 tot november 2009 verschillende particuliere huizenbezitters die gedwongen waren om hun woonhuis via een openbare executieveiling te verkopen. De kartelleden hielden de prijs tijdens de veilingen kunstmatig laag, om daarna tijdens geheime 'naveilingen' winst te maken ten koste van de huizenbezitters. In december 2011 en januari 2013 legde de ACM boetes op aan 79 huizenhandelaren die zich hieraan schuldig maakten.

Onderzoek

De Consumentenbond liet in december 2011 al weten de mogelijkheden te onderzoeken om de door consumenten geleden schade vergoed te krijgen. De Consumentenbond heeft destijds contact gezocht met ACM en geïnformeerd naar de mogelijkheden om de relevante gegevens bekend te maken. Gedurende het onderzoek en de besluitvorming was openbaarmaking volgens de ACM niet opportuun. De Consumentenbond heeft begrepen dat die fase is afgerond. ACM heeft de betreffende informatie desondanks nog niet bekend gemaakt.