Huizenprijzen opnieuw gedaald

Verkochte koopwoningen waren in oktober gemiddeld 1,1 procent goedkoper dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Vooral vrijstaande huizen daalden hard in prijs. De verkoopprijzen hiervan lagen 1,8 procent lager dan in oktober 2009. Ook appartementen, tussenwoningen en twee-onder-een-kapwoningen waren goedkoper. Hoekwoningen dalen volgens de nieuwe cijfers niet meer in prijs.

Regionaal gezien zijn de verschillen in prijsontwikkeling groot. Alleen in Groningen, Friesland en Limburg waren de prijzen hoger dan een jaar eerder, in alle andere provincies waren ze lager. In Flevoland was de prijsdaling met 3,3 procent het grootst.