Huwelijkse voorwaarden nieuwe standaard bij trouwen

Nieuws|Afgelopen woensdag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel over huwelijkse voorwaarden aangenomen. Als je trouwt doe je dat straks niet meer in gemeenschap van goederen, maar onder huwelijkse voorwaarden.

Wat betekent de wijziging?

Als je trouwt houd je wat je al hebt. Slechts de zaken die je tijdens je huwelijk hebt verworven, worden gemeenschappelijk. Bezittingen en schulden die vóór het huwelijk al gemeenschappelijk waren, blijven dat. Alleen bij huwelijkse voorwaarden kun je nog een volledige gemeenschap van goederen laten vastleggen bij de notaris.

De Consumentenbond vroeg aan de Eerste Kamer wanneer de wetgeving van kracht wordt. Omdat er geen datum in het wetvoorstel staat, is dit aan het ministerie. Op dit moment is het nog onduidelijk.

Financiën tijdens huwelijk

Het gevolg van deze wetwijziging is dat je tijdens het huwelijk een administratie moet voeren. Bijvoorbeeld door administreren van een investering, bijvoorbeeld als jij of je echtgenoot een erfenis of schenking ontvangt en dit geld gebruikt voor aflossing van de hypotheek op de gezamenlijke woning.

Wanneer je je belastingaangifte invult, is het wellicht een mooi moment om samen om de tafel gaan zitten om een lijstje te maken met grote uitgaven.

Reden van de wetswijziging

In de Eerste Kamer stemden 38 van de 75 senatoren voor het wetsvoorstel. De voorstanders hopen met de wetswijziging de kans op vechtscheidingen te verkleinen.

Lees meer: