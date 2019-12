Hypotheek van Duitse Volksbank

Wat is een hypotheek van de Duitse Volksbank?

Vanaf 1 oktober is er een nieuwe hypotheekaanbieder op de Nederlandse markt. De Volksbank Emmerich-Rees is de eerste Duitse hypotheekverstrekker die de hele Nederlandse markt bedient. De Volksbank biedt een hypotheek aan die tussen de 0,2 en 0,4% goedkoper is dan die van de bestaande aanbieders op de Nederlandse markt.

De Duitse bank stelt wel een aantal voorwaarden die strenger zijn of afwijken van de gangbare Nederlandse hypotheekaanbieders. Zo financieren ze alleen tot zo'n 77% van de vrije verkoopwaarde van de woning. Dat betekent dat de Nederlandse klant toch wel een behoorlijk som eigen geld moet hebben. De Nederlandse hypotheekaanbieders financieren in het algemeen veel meer dan de aankoopprijs van de woning alleen, zoals bijvoorbeeld de kosten die een koper maakt voor afsluitprovisie, overdrachtsbelasting en hypotheekakte.

Aflossen verplicht

De Volksbank Emmerich-Rees kent verder geen (gedeeltelijk) aflossingvrije hypotheken. Het liefst werken de Duitsers met annuïteitenhypotheken. 'Er moet bij ons gewoon vanaf het begin afgelost worden op de hoofdsom', aldus Holger Zitter, directeur van de Volksbank. Een bankspaarhypotheek behoort wel tot de mogelijkheden, maar alleen de spaarvariant. Beleggingsfondsen zijn taboe. De bankspaarvariant heeft niet echt de voorkeur van de Duitse aanbieders, de hypotheekrente is daarom op die variant 0,1 procent hoger dan bij een annuïteitenhypotheek.

Je kunt bij de Duitse aanbieder geen hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) afsluiten. Daarom is deze hypotheekaanbieder voor woningen onder de €265.000 minder aantrekkelijk. Het rentevoordeel is dan namelijk een stuk kleiner.

Bemiddeling

De nieuwe aanbieder verkoopt zijn hypotheken in Nederland via Smartfee in Utrecht. Daar kun je rechtstreeks de hypotheek afsluiten. Je betaalt dan een bedrag voor de bemiddeling.

Smartfee heeft nog drie andere tussenpersonen ingeschakeld bij de verkoop van Volksbank-hypotheken. Twee daarvan zijn gevestigd in Noord-Holland en de andere in Helmond. Geïnteresseerden uit het gehele land zijn welkom volgens Smartfee, maar heel wat klanten zullen niet in de directe omgeving van de tussenpersonen wonen. Ook deze tussenpersonen betaal je rechtstreeks voor hun diensten. Er is geen sprake van een afsluitprovisie.

Pot gauw leeg

In het eerste half jaar heeft de Volksbank slechts €25 miljoen beschikbaar voor de Nederlandse markt. Dat betekent dat de pot na zo'n honderd afgesloten hypotheken weer op is. In een markt waar per jaar voor zo'n €60 miljard aan hypotheken wordt vertrekt is dat niet erg veel. Directeur Zitter: 'Wanneer het voorspoedig gaat, gaan we proberen andere coöperatieve Volksbanken te interesseren voor de Nederlandse markt. Bij ons samenwerkingsverband zijn 1138 verschillende Volksbanken aangesloten'.

Volksbank biedt nu voor het eerst een Duitse hypotheek die bereikbaar is voor alle Nederlanders. In het verleden hebben Duitse banken wel hypotheken verstrekt aan Nederlandse huizenkopers in het grensgebied met Duitsland. Met name in het deel van Limburg aan de Duitse grens, hebben al tal van woningkopers gebruik gemaakt van de mogelijkheid om over de grens een voordeligere hypotheek af te sluiten. De renteaftrek die in Nederland mogelijk is, geldt ook voor de rente die is betaald voor Duitse hypotheken op Nederlandse woningen.

Voor- en nadelen

Voordelen:

Lagere rente dan Nederlandse hypotheekverstrekkers.

Geen afsluitprovisie.

Rechtstreeks af te sluiten via Smartfee (op basis van uurvergoeding).

Nadelen: