Hypotheek aanpassen loont

Nieuws|Minder betalen voor je hypotheek? Overstappen is meer werk, maar levert doorgaans een betere rente op dan andere aanpassingen. Controleer wel eerst of een switch ook voor jou de moeite waard is.

Overstappen is aantrekkelijk

Overstappen naar een andere hypotheekverstrekker is een drastische, maar ook de meest aantrekkelijke manier om te besparen op je hypotheeklasten. Die conclusie trekt de Consumentengids van februari 2017 in het artikel Omlaag die maandlast (pdf voor leden). Belangrijkste oorzaak is de komst van nieuwe hypotheekverstrekkers die vaak goedkoper zijn dan de gevestigde orde. De huidige tarieven zijn dermate aantrekkelijk dat je een eventueel te betalen boeterente binnen de nieuwe looptijd ruimschoots terugverdient.

Rentemiddeling niet interessant

De Consumentengids bekeek ook andere manieren om te besparen op je hypotheek, zoals het afkopen van de rentevaste periode bij dezelfde aanbieder, het doen van extra aflossing, het laten vervallen van de risico-opslag en door middel van rentemiddeling. Met name rentemiddeling blijkt in de meeste gevallen niet interessant.

Controleer je eigen mogelijkheden

Twijfel je of je iets moet aanpassen aan je eigen hypotheek? Een hypotheekadviseur rekent het graag voor je uit. Daar hangt wel een prijskaartje aan. Reken op €100 tot €150 per uur.

Laagste rente en beste score

Wil je niet oversluiten, maar verhuizen of koop je voor het eerst een woning? In dat geval laten we je graag zien welke geldverstrekker de laagste rente biedt en hoe goed de voorwaarden zijn.

