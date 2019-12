Hypotheek omzetten in banksparen

Nieuws|Aflossingsvrije hypotheken kunnen nog tot 1 april worden omgezet in een bankspaarhypotheek. Wie een aflossingsvrije hypotheek én genoeg geld heeft om elke maand iets meer te sparen, doet er vaak goed aan deze om te zetten in een bankspaarhypotheek. De Consumentenbond raadt aan hierover na te denken.

Een wetsvoorstel maakt die overstap vanaf 1 januari 2013 fiscaal veel minder aantrekkelijk. Maar minister Blok heeft op 7 december laten weten dat deze overstap nog tot 1 april 2013 kan worden gemaakt met de fiscale voordelen van vandaag. Dat is omdat de wachtrijen voor adviseurs zo lang waren geworden dat niet iedereen meer geholpen kan worden voor de jaarwisseling.

De regering rekte de termijn voor fiscaal gunstig omzetten van een hypotheek al eerder op tot 1 april. Toen was dat voor consumenten die een bestaande kapitaalverzekering willen koppelen aan de eigen woning.

De extra termijn geldt alleen voor het omzetten van een op 31 december bestaande hypotheek. Wie vanaf 1 januari 2013 voor het eerst een hypotheek afsluit, kan geen gebruik meer maken van de gunstige fiscale regels voor banksparen. Op die regel bestaan ook weer uitzonderingen. Bijvoorbeeld als in 2013 een hypotheek wordt afgesloten om een huis te betalen dat al in 2012 gekocht is.

Tip: overweeg je je aflossingsvrije hypotheek om te zetten in banksparen? Houd rekening met wachttijden voor een adviesgesprek én met een verwerkingstijd voor het omzetten van hypotheken.