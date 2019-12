Hypotheek zonder werkgeversverklaring

Nieuws|Een hypotheek aanvragen met een digitaal verzekeringsbericht van uitkeringsinstantie het UWV in plaats van een werkgeversverklaring. Dit kan vanaf deze maand ook bij ING, Rabobank en ABN Amro. Voorwaarde is wel dat dit gebeurt via een adviseur die deelneemt aan de proef 'Handig!’.

Hypotheekverstrekkers die deelnemen aan het project, maken gebruik van het digitaal verzekeringsbericht. Hierin staat je loon- en werkgeververleden. Daarmee kunnen de deelnemende intermediairs geautomatiseerd het toetsinkomen bepalen.

Uitbreiding pilot

Bij 25 vestigingen van De Hypotheker is het sinds eind 2016 al mogelijk om met het digitale bericht van UWV een Florius-hypotheek aan te vragen. Deze pilot is inmiddels afgerond en omgezet in een standaard werkwijze. Ook NHG ondersteunt Handig! en het Waarborgfonds Eigen Woningen wil de tool op termijn opnemen in de NHG-eisen.

ABN Amro, Aegon, ING en Rabobank werken al volgens de nieuwe methode. De bedoeling is dat alle hypotheekverstrekkers volgen. Hiermee behoort het aanleveren van een werkgeversverklaring door huizenkopers binnenkort tot het verleden.

Vaak onnodig lang

Het probleem met een werkgeversverklaring is dat deze vaak niet voldoet aan de eisen van de hypotheekverstrekker. De controle duurt ook lang, want er wordt regelmatig mee geknoeid. Hierdoor duurt het aanvragen van een hypotheek vaak onnodig lang. Met het digitale verzekeringsbericht van UWV heeft de consument sneller zekerheid.

Van groot belang

'In de huidige woningmarkt is het voor consumenten van groot belang dat een hypotheek snel rondkomt', zegt hypotheekexpert Jan Klinckenberg van de Consumentenbond. 'Gebeurt dat niet, kan dat tot grote financiële problemen leiden. Bij het niet rondkrijgen kan de koop afketsen en volgen flinke boetes.'

Hypotheek gaat sneller

Het regelen van een hypotheek gaat steeds sneller. Tussen oktober 2015 en december 2016 daalde de gemiddelde doorlooptijd van 54 naar 34 dagen, zo bleek uit onderzoek van het Hypotheken Data Netwerk (HDN). Met het wegvallen van de werkgeversverklaring kan de doorlooptijd naar verwachting verder omlaag

ZZP'er moet langer wachten

Volgens het HDN wordt bijna de helft (46%) van alle aanvragen binnen 4 weken afgerond. Van de hypotheken verstrekt aan ZZP’ers of aan ondernemers met personeel is dit minder: 36% om respectievelijk 31%. Ongeveer 28% van de aanvragen heeft een doorlooptijd die langer is dan 16 weken.

De daling van de doorlooptijd wordt onder meer verklaard door:

De introductie van de zogenaamde perspectiefverklaring voor consumenten met een flexibel arbeidscontract. Hiermee kun je een woning kopen zonder vast contract.

Een vernieuwde model-werkgeversverklaring, die digitaal beschikbaar is.

Proeven die de fysieke werkgeversverklaring (!) en fysieke taxatie bij een hypotheekaanvraag overbodig maken.

Bron: Hypotheken Data Netwerk