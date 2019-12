Hypotheek verhogen voor verduurzamen woning

Meer lenen dan de woningwaarde

Bij een ‘gewone’ hypotheek kun je 100% van de woningwaarde lenen. Wie in energiebesparende maatregelen investeert, mag meer lenen: maximaal 106% van de vrije verkoopwaarde van je woning. Voor een woning van €300.000 kun je dus een hypotheek afsluiten van €318.000, als je die €18.000 maar gebruikt om je huis energiezuiniger te maken.

Helaas werken niet alle hypotheekverstrekkers hieraan mee. Bij de volgende hypotheekverstrekkers kun je niet terecht voor zo’n hogere hypotheek, ook niet met een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG):

Aegon

Argenta

ING

Jungo

Tulp Hypotheken

Rente omhoog

Er zijn ook banken die wel meewerken aan die 106%, maar daarna de rente over je gehele hypotheek verhogen. SNS Bank doet dat bijvoorbeeld met 0,45%. Verhoog je bij SNS Bank je hypotheek van €300.000 naar €318.000, dan betaal je de eerste 10 jaar ruim €14.000 (!) méér rente (peildatum: 1 mei 2019).

Daarnaast kun je te maken krijgen met hypotheekrente-opslag als het geleende bedrag boven de woningwaarde komt. Heb je een hypotheek zonder NHG en leen je een extra bedrag om je huis te vergroenen, dan kan de bank een extra hypotheekrente-opslag rekenen over jouw gehele hypotheekbedrag.

Inkomensafhankelijke lening

Je maximale hypotheek hangt niet alleen af van de waarde van je huis, maar ook van je inkomen. Het laagste bedrag van deze twee criteria bepaalt hoeveel je maximaal kunt lenen.

Wie een energiezuinige woning koopt en een inkomen heeft van boven de €33.000 kan bovendien een extra bedrag lenen:

€9.000 voor het verduurzamen van je woning.

€15.000 voor een energieneutrale woning.

€25.000 voor een nul-op-de-meter woning.

De meeste banken werken hieraan mee, behalve Jungo, Moneyou en Van Lanschot.

Energiebespaarbudget

Wie wil verduurzamen maar nog niet precies weet hoe, kan bij zijn hypotheekverstrekker een energiebespaarbudget aanvragen. Je hoeft dan vooraf nog niet precies te bepalen aan welke energiebesparende zaken je het geld gaat uitgeven.

Het geld staat in een bouwdepot en je stuurt de nota’s naar de bank. De bank gebruikt het niet-gebruikte bedrag om je hypotheek af te lossen. Helaas werken niet alle hypotheekverstrekkers hieraan mee.

Rentekorting

Gelukkig zijn er ook hypotheekverstrekkers die hun klanten stimuleren om hun huis energiezuinig te maken. Bij Triodos bijvoorbeeld geldt: hoe hoger het energielabel van de woning, hoe lager de hypotheekrente. Gaat je huis van door de maatregelen van energielabel C naar label A, dan geldt een rentekorting van 0,1% over het hele hypotheekbedrag.

Bij ABN AMRO krijg je 0,2% korting op je hypotheekrente als je een energergiezuinig woning koopt of je huidige huis verduurzaamt. Die korting geldt alleen voor de eerste rentevaste periode, dus de rente lang vastzetten is handig. Ook Attens en Vista geven een rentekorting voor woningen met energielabel A. En de Rabobank heeft een Groen Hypotheek.

Duurzaamheidsleningen

Sommige banken bieden speciale duurzaamheidsleningen aan. Bij Triodos kun je bijvoorbeeld een Energiebespaarlening afsluiten en bij Florius een Verduurzaam Hypotheek. Zulke leningen kun je meestal niet ‘los’ afsluiten: de gewone hypotheek en de duurzaamheidslening moet je bij dezelfde bank afsluiten.

Bij zo'n duurzaamheidslening komen wel de bijkomende kosten van het advies, de notaris en de taxatie, want het gaat om een hypotheekvorm. Gaat het om een relatief laag bedrag, dan is een persoonlijke lening soms goedkoper. Het rentepercentage is dan hoger maar het afsluiten kost niets extra.

Wat moet ik doen?

Wat is voordeliger: een hypotheek met rentekorting, een duurzaamheidslening of een hogere hypotheek bij een voordelige bank? Dit verschilt per geval. Het hangt bijvoorbeeld af van het bedrag dat je extra leent bovenop je gewone hypotheek en hoeveel je leent in verhouding tot de waarde van je huis. Laat je dus goed adviseren.

Hypotheek nodig? Maak een afspraak! De voordelen van Hypotheekadvies van de Consumentenbond: Onafhankelijk advies

Telefonisch advies terwijl je thuis achter je laptop zit

Voordelig: afsluiten kost slechts €1500 voor starters, €1700 voor doorstromers. Zzp'ers betalen altijd €1950 . Maak een gratis belafspraak

Lees ook: