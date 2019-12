hypotheek singles

Conclusie

Het tarief voor hypotheekadvies is scherp ten opzichte van aanbieders die zich niet specifiek richten op singles, maar ze zijn niet de goedkoopste. Wat je kunt verwachten van het hypotheekadvies staat uitgebreid op de website in de vorm van een handig en duidelijk stappenplan. Bekijk wel of je aan de voorwaarden voldoet om voor het tarief in aanmerking te komen. Koop je bijvoorbeeld een boerderij, woonboot of woonwinkelpand, dan geldt het speciale tarief niet. Het aanleveren van de benodigde documenten kan alleen digitaal.

Tarieven

Als single starter betaal je €1.000 inclusief de overlijdensrisicoverzekering (ORV) en als doorstromende single €1.750 inclusief ORV. Aanvullingen op het standaardadvies hebben een meerprijs. Denk aan een aanvullende starterslening (€300) of een familiebankconstructie (€300). Ben je ondernemer, dan geldt er een (in de markt gebruikelijke) toeslag van €750. De tarieven zijn zonder verplicht serviceabonnement.

Het advieskantoor geeft ook hypotheekadvies aan stellen. Starters betalen dan €1.500 inclusief ORV en doorstromers €2.250 inclusief 2 ORV’s.

Vergelijking

We bekeken de tarieven van 10 aanbieders waaronder die van de bekende banken. SNS kent ook een tarief voor doorstromende singles. Voorwaarde is dat je nooit officieel met iemand samen was, tenzij je weduwnaar of weduwe bent. De andere aanbieders in dit rijtje maken geen onderscheid tussen alleenstaanden en stellen.

Aanbieder Tarief starter Tarief doorstromer ABN Amro €900 (advieskosten) en €600 (afhandelingskosten), ORV €175 €900 (advieskosten) en €600 (afhandelingskosten), ORV €175 EyeOpen* €650 afhandelingskosten of

€1300 met advies €650 afhandelingskosten of

€1300 met advies Hypotheekshop Werkt op uurtarief ad €135 Werkt op uurtarief ad €135 Hypotheekvisie Gemiddeld €1595 advieskosten en €1300 bemiddeling Gemiddeld €1595 advieskosten en €1300 bemiddeling Hypotheker Advies €1245 en bemiddeling €1145 + serviceabonnement + bemiddeling ORV €500 Advies €1495 + €1145 bemiddeling, exclusief serviceabonnement.

bemiddeling ORV €500 Hypotheek24 €650 afhandelingskosten, geen advies €650 afhandelingskosten, geen advies Hypotheek.Singles €1000 incl. ORV voor advies en bemiddeling €1750 incl. ORV voor advies en bemiddeling Independer €495 afhandelingskosten + €100 voor ORV Volledig advies is gemiddeld €2300 meestal inclusief ORV €495 afhandelingskosten + €100 voor ORV Volledig advies is gemiddeld €2300 meestal inclusief ORV ING €1000 (advies) + €750 (afhandeling) €2100 Rabobank Met eigen voorbereiding €1000 advies en €350 afsluitkosten Zonder eigen voorbereiding €1350 advies en €350 afsluitkosten ORV €75 afsluitkosten + serviceabonnement Met eigen voorbereiding €1150 advies en €500 afsluitkosten Zonder eigen voorbereiding €1500 advies en €500 afsluitkosten ORV €75 afsluitkosten + serviceabonnement SNS €900 (advies) + €1000 (afsluitkosten) ORV €250 €900 voor alleenstaande Voor duo tarief €1195 + €1000 afsluitkosten ORV €250

Peildatum: 14 februari 2017

*EyeOpen is per 1 oktober 2017 verder gegaan onder de naam Knab Hypotheken

Werkwijze

Het kennismakingsgesprek gaat via de telefoon en is vrijblijvend en kosteloos. Vervolgens lever je digitaal de benodigde documenten aan. Binnen 1 werkdag krijg je antwoord van één van je 2 vaste contactpersonen. Zodra de aanvraag compleet is, volgt er binnen 3 werkdagen een oriëntatiegesprek bij je thuis of in Amsterdam. Dit kan zowel overdag als ’s avonds. Hierna ontvang je een opdrachtbevestiging. Als die akkoord is gaat de hypotheekadviseur aan de slag. Hypotheek.Singles bemiddelt voor ongeveer 30 geldverstrekkers.

