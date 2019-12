Wat is de Hypotheekmatcher?

De Hypotheekmatcher is een online hypotheekadviesprogramma. Door het beantwoorden van negen vragen krijg je antwoord op de vraag welke hypotheek geschikt is voor jou. Jouw antwoorden worden vergeleken met die van duizend anderen die al een hypotheek hebben afgesloten.

De hypotheekmatcher laat zien welke hypotheek mensen met een zelfde profiel als jij hebben afgesloten. De achterliggende gedachte is dat eenzelfde hypotheek ook bij jou zal passen. Een hypotheekadvies is echter veel meer dan het beantwoorden van negen vragen. Maar de Hypotheekmatcher geeft een aardige indruk aan welke soort hypotheek je zou kunnen denken.

Lees wat wij vonden van de Hypotheekmatcher

Hypotheekmatcher: review

Dezelfde match voor iedereen

We hebben een heel aantal simulaties uitgevoerd en wat blijkt? De meeste hypotheekmatches lijken op elkaar. Bij de simulaties die wij hebben uitgevoerd kwam in alle gevallen een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een spaarhypotheek naar voren. De verdeling hier tussen verschilde wel.

Veranderend advies

Het advies verandert in de tweede fase van het online-programma van de Hypotheekmatcher. Het programma bestaat uit twee delen. Deel één bevat vier vragen. Op basis van de antwoorden wordt er een match gemaakt met mensen met een zelfde profiel. Je ziet dan welke soort hypotheek mensen met een zelfde situatie hebben. Deel twee van het programma bestaat uit negen vragen. Hieruit volgt een gestandaardiseerd advies. Dit advies kan sterk afwijken van de match uit het eerste deel van het programma hebben wij ervaren.

Nieuwe hypotheekregels

De hypotheekmatcher is nog niet aangepast aan de nieuwe hypotheekregels die vanaf 1 augustus van kracht gaan. Vanaf die datum mag namelijk maar 50% van de vrije verkoopwaarde aflossingsvrij worden gefinancierd. Bij een topfinanciering, dus waarbij er geen eigen geld wordt meegebracht en het aankoopbedrag inclusief overdrachtsbelasting, notariskosten en financieringskosten geleend wordt, is 50% van de vrije verkoopwaarde zo'n 45% van de lening. Bij een topfinanciering kan vanaf 1 augustus dus maximaal 45% van de totale lening aflossingsvrij gefinancierd worden.

Eyeopen.nl zegt voor 1 augustus de website hierop te hebben aangepast. We zullen dit in de gaten houden.

Aanbrengprovisie

Eyeopen.nl, het bedrijf achter de Hypotheekmatcher krijgt een aanbrengprovisie van de hypotheekaanbieders als je via de Hypotheekmatcher een adviesgesprek aanvraagt. Eyeopen.nl is transparant over deze provisie. Althans het feit dat zij daar aan verdienen. De hoogte van deze provisie is niet bekend.

Aardig in de oriëntatiefase

De Hypotheekmatcher is een aardig programma in de oriëntatiefase van je hypotheek. Maar bij een écht advies komt veel meer kijken dan het beantwoorden van 9 vragen. Je werkelijke hypotheek kan er heel anders uit komen te zien. Eyeopen.nl heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten en is aangesloten bij het KIFID.

Wat is de Hypotheekmatcher precies?

Update: m.i.v. 1 oktober 2017 is EyeOpen.nl verder gegaan onder de naam Knab Hypotheken.