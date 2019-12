Hypotheekregels verkeerd in media

Nieuws|In de media wordt er nogal eens verkeerd bericht over de nieuwe eigenwoningregeling. Sluit je na 1 januari 2013 voor het eerst een hypotheek af, dan mag je de rente alleen nog aftrekken als je de lening volledig aflost. Dat moet 'annuïtair' gebeuren in 30 jaar. Of sneller. Over deze hoofdregels bestaan geen misverstanden. Maar bij het overgangsrecht komt heel wat meer kijken.

Koopcontract in 2012

Mensen die pas in 2013 een hypotheek afsluiten, mogen toch nog profiteren van de regels van 2012, als zij het koopcontract al in 2012 gesloten hebben. RTL Z vermeldde in het nieuws en op de website dat je daarvoor naast een voorlopig koopcontract ook een goedgekeurde hypotheekaanvraag nodig hebt. Maar een goedgekeurde hypotheekaanvraag is helemaal geen vereiste voor toepassing van de gunstige regels uit 2012.

Ook goed om te weten: Er mag best een financieringsvoorbehoud in het koopcontract staan dat nog niet verstreken is op 1 januari 2013 en zelfs de driedaagse bedenktijd hoeft nog niet verstreken te zijn. De voorwaarde is wel dat de woning in 2013 geleverd wordt. De koopovereenkomst moet in 2012 zijn ondertekend door koper én verkoper.

Kapitaalverzekering in box 3

De Volkskrant schreef begin december dat door de nieuwe regelgeving hypotheekproducten in box 3 niet meer onbelast zijn. Maar voor producten die in box 3 blijven verandert de fiscale wetgeving juist niet in 2013. De reden dat het soms toch slim is de box 3 lening om te zetten in een box 1 lening, is wel dat de weg om over te stappen naar box 1 per 2013 wordt afgesneden.

Nog vragen over de nieuwe hypotheekregels?

Het Ministerie van Financiën heeft een brochure gepubliceerd met vragen en antwoorden.