Hypotheektarieven vereisen toezicht

Nieuws|Onafhankelijk toezicht op de hoogte van de hypotheekrente is duidelijk hard nodig. Uit de update van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) van 18 april 2013 blijkt dat de hypotheekrente sinds 2008 met 0,24 tot 0,74 procentpunt is verhoogd. Dit sluit aan bij onderzoeken uit de afgelopen 4 jaar van de Consumentenbond naar de te hoge hypotheekrente. De Consumentenbond vraagt Minister Dijsselbloem (Financiën) in een brief opnieuw om controle van de hypotheekhoogte in te stellen.