Banken passen rente-opslagenbeleid aan

Nieuws|In februari 2017 onderzochten we hoe banken omgaan met risico-opslagen. Diverse partijen lieten ons weten de voorwaarden te hebben verbeterd of ze gaven aan dit binnenkort te gaan doen. Loopt jouw hypotheek bij Argenta, BLG Wonen, Hypotrust, van Lanschot, Nationale-Nederlanden, Obvion of Syntrus Achmea? Lees dan hieronder wat er is veranderd.

Waarom een rente-opslag

Banken dekken het risico af dat iemand zijn hypotheekschuld niet of slechts gedeeltelijk kan terugbetalen, via een opslag op de basishypotheekrente. De Consumentenbond onderzocht in april wat banken doen op het moment dat het risico afneemt, bijvoorbeeld omdat er inmiddels veel is afgelost.

Naar aanleiding van de gestelde vragen tijdens het onderzoek, liet een aantal banken weten de voorwaarden te zullen verbeteren of dat inmidels te hebben gedaan.

Argenta

De van oorsprong Belgische geldverstrekker Argenta bleek op de renteherzieningsdatum bij het vaststellen van de nieuwe hypotheekrente nog automatisch uit te gaan van de oude risicoklasse. Dit is niet toegestaan. Banken zijn verplicht om uit te gaan van de actuele marktwaarde van de woning én hoogte van de hypotheekschuld.

De bank liet weten zijn beleid sinds 10 april 2017 te hebben aangepast. Daarnaast liet Argenta weten dat het in de tweede helft van 2017 mogelijk wordt de risico-opslag tussentijds aan te passen als de woningwaarde is gestegen.

BLG Wonen

Ook BLG Wonen, net als SNS Bank een onderdeel van de Volksbank, gaat op de renteherzieningsdatum uit van de oude risicoklasse. De bank laat weten er hard aan te werken op de rente op dat moment aan te passen aan de actuele situatie, maar dat het systeem daartoe nog niet in staat is.

Naar verwachting is dit euvel eind 2017 pas opgelost. Het is bij BLG Wonen op verzoek van de consument wel mogelijk om tussentijds de rente-opslag te laten verlagen.

Hypotrust

Hypotrust verving de verouderde Elan-hypotheek door de sterk verbeterde Elan Plus Hypotheek. De Hypotrust OK-hypotheek is sinds 10 april 2017 aangepast aan de wettelijke eisen. Bij de Hypotrust Comfort hypotheek gebeurt dat per 1 mei aanstaande.

Van Lanschot

Bij Van Lanschot is het niet mogelijk om tijdens de rentevaste periode op eigen verzoek de rente-opslag te verlagen. De bank liet weten dit halverwege de zomer van 2017 alsnog toe te gaan toestaan. Maar de verbeterde voorwaarden gelden alleen voor nieuwe hypotheekklanten. Bestaande klanten hebben vooralsnog pech.

Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden maakt het later dit jaar voor zowel bestaande als nieuwe hypotheekklanten wél mogelijk de rente-opslag tussentijds te laten aanpassen als de verhouding tussen hypotheekschuld en de marktwaarde van de woning dat toelaat. Een mooi besluit, maar de verzekeraar kan helaas nog geen ingangsdatum noemen.

Obvion

Bij Obvion is het al mogelijk de rente-opslag tussentijds te laten verlagen én de geldverstrekker checkt dit zelf ook eens per maand. En nog beter: de bank breidde op 24 april voor nieuwe en bestaande klanten het aantal risicoklassen uit van 4 naar 6. Hoe meer risicoklassen, des te sneller de rente kan dalen.

Syntrus Achmea

Ook Syntrus Achmea hield zich nog niet aan de regel om op de renteherzieningsdatum uit te gaan van de actuele verhouding tussen hypotheekschuld en de marktwaarde van de woning. De bank liet weten dit met ingang van half mei 2017 alsnog te gaan doen.

Het onderzoek

Staat jouw bank er niet bij? Bekijk dan de overige resultaten van ons onderzoek. Hier vind je ook een handig stappenplan om te beoordelen of jij in aanmerking komt voor een renteverlaging.

Of steun onze actie waarbij we alle banken oproepen de rente pro-actief te verlagen zodra dat kan.

Lees ook: