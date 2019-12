Hypotheken zelden zonder advies afgesloten

Nieuws|6 van de 10 consumenten die eind 2015 een hypotheek afsloten, deden dit via een adviseur. Een derde sloot de hypotheek rechtstreeks af via de bank. Dit blijkt uit een onderzoek eind 2015 in opdracht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Nog geen 2% sloot de hypotheek helemaal zonder advies af (execution only).

1 op de 5 consumenten ziet online afsluiten zitten

De onderzoeksresultaten van de AFM staan in schrille tegenstelling tot een onderzoek van Hyarchis waaruit naar voren komt dat 1 op de 5 consumenten de hypotheek het liefst volledig online, dus zonder tussenkomst van een tussenpersoon, wil afsluiten. 54% van de ondervraagden zag niets in het volledig online afsluiten. Niet geheel onverwacht is dat jongeren meer interesse hebben in online afsluiten dan ouderen. Ook veel meer mannen dan vrouwen hebben hier een voorkeur voor.

Is het verstandig zonder advies?

Er zit duidelijk een groot gat tussen de wens om de zaken daadwerkelijk online te regelen, en de daad bij het woord voegen. Het is ook maar de vraag of het verstandig is om een hypotheek zonder advies af te sluiten. Het afsluiten van een hypotheek is voor de meeste mensen de grootste financiële beslissing in hun leven. Een verkeerde keuze kan iemand tienduizenden euro's kosten. Een financieel expert kan je voor zo'n misstap behoeden. Wie weinig financiële kennis heeft, kan daarom het beste een goede adviseur in de arm nemen.

Situaties waarin hulp van adviseur belangrijk is

Wil je de hypotheek oversluiten of verhuis je naar een andere koopwoning en heb je een (bank)spaarhypotheek, een traditioneel levenhypotheek of een beleggingshypotheek dan kun je niet zonder een adviseur.

Een wijziging van de hypotheek, want dat kan grote fiscale gevolgen hebben.

Ook bij een echtscheiding of een restschuld na verkoop van een woning is de hulp van een adviseur belangrijk.

Hetzelfde geldt voor 50-plussers die rekening moeten houden met hun pensioen.

Starters die in aanmerking komen voor een zogeheten starterslening, kunnen ook beter een tussenpersoon inschakelen.

Bij nieuwe hypotheekaanbieders via tussenpersoon

Er is nog een reden om toch maar te kiezen voor de tussenpersoon. Bij veel van de huidige voordelige nieuwkomers (bijvoorbeeld Munt Hypotheken en Venn Hypotheken) kun je alleen via een tussenpersoon een hypotheek afsluiten. De extra kosten die je voor het advies en bemiddeling kwijt bent, verdien je doorgaans snel terug als je voor de voordeligste aanbieder gaat.

Lees ook: