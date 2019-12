Eerste indruk|De Elan Plus Hypotheek van Hypotrust heeft redelijke hypotheekvoorwaarden en is voordelig voor tophypotheken vanaf 90% van de woningwaarde. Deze hypotheek heeft een goede verhuisregeling en past automatisch de rente-opslag aan als de restschuld door een extra of reguliere aflossing in een lagere risicoklasse terechtkomt. Maar de hypotheek heeft ook nadelen.

Conclusie

De Hypotrust Elan Plus Hypotheek is alleen verkrijgbaar bij tussenpersonen die met Hypotrust samenwerken. Deze hypotheek is niet verkrijgbaar in combinatie met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en ook niet voor een nieuwbouwwoning. De hypotheekvoorwaarden zijn met een testoordeel van 6,6 marktconform.

De Elan Plus Hypotheek heeft een goede verhuisregeling en past automatisch de rente-opslag aan als de restschuld door een extra of reguliere aflossing in een lagere risicoklasse terechtkomt. Een echt minpunt is dat gedurende de rentevaste periode de rente-opslag niet omlaag kan als het onderpand in waarde is gestegen.

Omdat de rente-opslag relatief laag is vergeleken met andere banken, is de Elan Plus Hypotheek vooral voordelig bij een lening in de hoogste risicoklasse (vanaf 90% van de woningwaarde). Als je een relatief lage hypotheek hebt, is Elan Plus Hypotheek vrij duur.

Hypotheekvormen

Elan Plus Hypotheek is verkrijgbaar als:

Voordelen

De Elan Plus Hypotheek is voordelig als de hypotheek hoger is dan 90% van de waarde van de koopwoning (peildatum: 5 april 2017). Dat geldt voor alle looptijden, maar niet voor variabele rente. Bij een looptijd van 30 jaar is de Elan Plus Hypotheek voor een tophypotheek zelfs de voordeligste aanbieder.

Maandelijks wordt gecontroleerd of de rente omlaag kan. Dat gebeurt als de schuld door aflossing zover is gedaald dat deze in een lagere risicoklasse thuishoort.

De rente voor een aflossingsvrije hypotheek is gelijk aan de rente van een annuïteitenhypotheek.

Bij verhuizing mag je de oude hypotheekrente (als die lager is dan de dagrente) ook meenemen als je tijdelijk 2 woningen hebt. Voorwaarde is wel dat de oude woning al verkocht is.

Nadelen

Als het onderpand flink in waarde stijgt, dan loopt de bank veel minder risico. Dat is het geval als de restschuld afneemt. Het is dan niet meer dan redelijk dat je dan ook minder rente gaat betalen. Bij Elan Plus is dat echter pas mogelijk op de renteherzieningsdatum. Dit is belangrijk om in het achterhoofd te houden als je deze hypotheek overweegt, want de Elan Plus Hypotheek is vooral interessant bij lange rentevaste periodes.

Deze hypotheek is niet mogelijk met NHG en ook niet voor een nieuwbouwwoning.

Als je bij de verkoop van de woning een restschuld overhoudt, dan kun je die niet bij de Elan Plus Hypotheek financieren. Dat geldt ook als de oude lening al bij Elan Plus Hypotheek liep.

Elan Plus Hypotheek is alleen verkrijgbaar via een tussenpersoon die samenwerkt met Hypotrust. Overigens is het afsluiten via een tussenpersoon voor veel consumenten een verstandige keus.

Ook de meeste aanpassingen aan de hypotheek lopen verplicht via de tussenpersoon, met alle kosten van dien.

Check in onze hypotheekrentevergelijker of de Elan Plus Hypotheek ook voor jou voordelig is.

Rentevaste periodes

Bij de Elan Plus Hypotheek heb je de keus uit variabele rente: 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20 en 30 jaar rentevast.

Lagere restschuld, lagere rente

Risicoklassen Hypotrust Elan Plus Hypotheek Hoogte van de schuld ten opzichte van de marktwaarde (loan to value) Opslag ten opzichte van de laagste rente bij 10 jaar rentevast 45% of minder 0% 60% of minder 0,03% 70% of minder 0,07% 80% of minder 0,23% 90% of minder 0,25% Meer dan 90% 0,36%

De rente-opslag is relatief laag in vergelijking met andere banken. Daardoor is Elan Plus Hypotheek voordelig voor mensen die een tophypotheek nodig hebben, maar vrij duur als je een lage hypotheek hebt.

Renteaanbod

Na acceptatie van de offerte blijft het renteaanbod nog 4 maanden geldig. Deze termijn kan gratis met 2 maanden verlengd worden. Na verlenging hanteert de bank wel annuleringskosten als je van de hypotheek afziet. De annuleringskosten zijn 1% van de lening.

Overlijdensrisicoverzekering soms verplicht

Is de hypotheek hoger dan 80% van de waarde van de woning? Je moet dan voor het meerdere een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Stel de waarde van de woning bedraagt €300.000 en de hypotheek is €303.000, dan moet de verzekerde som van de overlijdensrisicoverzekering minimaal €63.000 zijn. Zoals bij alle banken ben je vrij in de keuze van de verzekeraar.

Boetevrij aflossen

Je mag jaarlijks 10% boetevrij aflossen. De berekeningsmethode van de boete is gelijk aan die van de overgrote meerderheid van de banken. De minimale extra aflossing bedraagt €500. Een extra aflossing hoeft niet van tevoren aangekondigd te worden. Rentemiddeling is niet mogelijk.

Bij verhuizen mag je boetevrij aflossen. Is de rente van de oude lening lager dan de rente voor de nieuwe leningen, dan mag je de oude rente meenemen naar de nieuwe hypotheek. Voorwaarde is wel dat de nieuwe hypotheek wordt afgesloten binnen 6 maanden na aflossing van de oude hypotheek.

Ook interessant: