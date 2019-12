Eerste indruk|Deze website wil de woningmarkt in beweging brengen door kopers en verkopers te ‘matchen’. Mensen kunnen aangeven welk huis ze willen kopen als hun eigen woning verkocht is. Door aanbod en wens te koppelen, moeten 'woonreeksen' ontstaan waarbij ‘iedereen z'n huis verkoopt’.

Wat is Iedereen.nl?

Iedereen.nl is niet de eerste website die beoogt de vastgelopen woningmarkt vlot te trekken, maar ondervangt wel een aantal bezwaren tegen bijvoorbeeld woningmatcher.nl. Richt die site zich volledig op makelaars, die geacht worden de gegevens van hun klanten nogmaals in te voeren, Iedereen.nl mikt vooral op de kopers en verkopers zelf. Bovendien betrekt initiatiefnemer Victor Deelen, een makelaar uit Soest, zijn gegevens van populaire woningsites als Funda.nl, waardoor je een behoorlijk compleet overzicht krijgt van de markt. Meer dan 338.000 huizen, claimt de site zelf, waarbij het aantal eigenaren (1323) en beoordelingen (178) momenteel nog wat bleekjes afsteken. Anders dan aanbodsites als Funda wil Iedereen.nl ook de vraagzijde van de woningmarkt inzichtelijk maken.

Filmpje

Een filmpje op de gelikt ogende site legt binnen 3 minuten helder uit hoe Iedereen.nl werkt. Huiseigenaren geven aan welke huizen (maximaal 3) ze graag zouden willen kopen als hun huis verkocht is, door deze huizen op z'n Facebooks te 'liken'. Als jouw huis dan de ideale woning is voor een andere koper - en zijn huis voor weer een andere - ontstaat een keten en hopelijk uiteindelijk één of meerdere 'matches'. Op dat moment krijgen jij, de makelaars en degene die jouw huis heeft geliked een mail van Iedereen.nl en komen de makelaars in actie om de partijen bij elkaar te brengen.

Extra opties

Aanmelden is in principe gratis, maar als je gebruik wilt maken van alle (uiteraard warm aanbevolen) extra opties kost dat €49,95. Daarvoor krijg je gedurende 4 maanden:

te zien wie jouw woning als favoriete woning heeft/hebben opgegeven (mits deze niet wordt geblokkeerd door de verkoper), plus inzage in de woningen van degenen die jouw woning als favoriet hebben opgegeven;

de mogelijkheid extra informatie aan jouw eigen woning toe te voegen, zoals extra foto's, een persoonlijke aanvulling op de aanbiedingstekst of een filmpje;

de mogelijkheid om jouw woning een zogenoemde 'Woning aan de Top' te maken;

inzicht in de vragen die geïnteresseerden over jouw woning willen stellen en de mogelijkheid om daarop te antwoorden. Je kunt dus direct met deze potentiële koper(s) in contact komen.

Na 4 maanden kun je de betaalde account verlengen, door opnieuw €49,95 te betalen.

Benieuwd wat wij van Iedereen.nl vonden? Lees onze review.

Iedereen.nl: review

Het verhaal van Iedereen.nl klinkt als een klok en als voldoende mensen zich aanmelden - bij voorkeur met een betaalde account à €49,95 voor 4 maanden - zou het in theorie moeten werken. Maar elke keten is zo sterk als de zwakste schakel. Met een huis dat door niemand wordt geliked - bijvoorbeeld omdat je er nog niet dood gevonden zou willen worden - kun je zelf liken wat je wilt, maar ben je natuurlijk nog bijna net zo kansloos. Al weet je dan in elk geval helemaal zeker dat het geen goed idee is om alvast een nieuw huis te kopen. Voor mensen met een 'likeable' huis kan Iedereen.nl wel uitkomst bieden, al blijft het de vraag of genoeg mensen bereid zijn om - zonder enige garantie op succes - bijna €50 euro te betalen om er een kansrijk netwerk van te maken.

Starters

Aan alle partijen is gedacht. Zo krijgen starters op de woningmarkt, die zelf natuurlijk nog geen huis in de aanbieding hebben, te horen dat zij een sleutelrol vervullen bij het tot stand komen van een woningreeks. 'Dat heeft als groot voordeel dat de starter zijn eigen onderhandelingspositie bij de aankoop van een woning sterk kan verbeteren'.

Makelaars

Makelaars wordt op het hart gedrukt dat zij door dit alles niet buitenspel worden gezet. Je zou immers kunnen denken dat je helemaal geen makelaar meer nodig hebt, als jouw huis onderdeel is van een match. 'Integendeel', stelt Iedereen.nl. 'Zodra er een match ontstaat krijg je direct bericht en kun je starten met het proces van bezichtigen en onderhandelen. De kans op verkoop van een woning uit jouw bestand wordt dus juist groter'. Overigens lanceert de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) begin 2012 de vergelijkbare campagne 'Maak je woonwens kenbaar', waarbij verkopers gevraagd wordt om een top 3 van huizen waarin ze graag zouden willen wonen.