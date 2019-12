Eerste indruk|'Sluit je hypotheek af op de manier die bij u past! Doe delen van het traject zelf en bespaar!', prijkt op de homepage van ikhypotheekzo.nl. Via ikhypotheekzo.nl kun je op 3 manieren een hypotheek afsluiten: met advies, zonder advies en via een combinatie van beide. Maar levert besparen op hypotheekadvies je ook echt winst op?

Ikhypotheekzo.nl is goed bedacht, maar de uitvoe­ring laat te wensen over. Op ikhypotheekzo.nl ontbreekt het dienstverleningsdocu­ment, terwijl de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dit verplicht stelt.

Bij na­vraag blijkt bovendien dat de tussenpersonen die op de landkaart staan, (nog) niet akkoord zijn gegaan met de sa­menwerking. Ze zijn per mail slechts op de hoogte gesteld van het initiatief. Het is dan ook twijfelach­tig of ikhypotheekzo.nl de beloofde dienstverlening en tarieven kan waarma­ken.

3 manieren om je hypotheek af te sluiten

Via ikhypotheekzo.nl (sinds februari 2017 in de lucht) kun je op 3 manieren een hypotheek afsluiten:

Onli­ne zonder advies, ook wel 'execution only' genoemd (€495).

Met advies (€2200).

Met een combi­natie van beide: je krijgt advies en levert zelf digi­taal gegevens en documenten aan (€1600).

Hoe werkt ikhypotheekzo.nl?

Bij een hypotheek met ad­vies kies je via een landkaart een hypotheekadviseur in de buurt.

Wie eerst online begint, heeft later ook nog de mogelijkheid een advi­seur in te schakelen.

Wie voor execution only gaat, heeft de keus uit een hypotheek van Lloyds Bank of bijBouwe. De kans bestaat dat je elders een lagere rente kunt krijgen. Kijk in onze hypotheekrentevergelijker waar je de laagste rente krijgt. De advieskosten zijn minder belangrijk dan het hypotheektarief. Bij een hypotheek van €300.000 verdien je de advieskosten van €3000 al terug als je 0,1% minder rente betaalt bij een renteperiode van 10 jaar.

Wie zit er achter ikhypotheekzo.nl?

Achter ikhypotheekzo.nl zit serviceprovider Finsys uit Ge­leen, die als schakel fungeert tussen ongeveer 200 kleine tussenpersonen en 14 hypo­theekaanbieders. Kleine tus­senpersonen gaan in zee met Finsys om hypotheken van zoveel mogelijk banken te kun­nen aanbieden. Banken stellen namelijk vaak de voorwaarde dat een tussenpersoon alleen hun hypotheken mag aanbieden als hij er jaarlijks minimaal een x-aantal verkoopt.

Tussenpersonen betalen een serviceprovider al gauw enkele honderden euro’s per hypotheek die via hem wordt afgesloten. Finsys hoopt dat de aangesloten tussenperso­nen dankzij de nieuwe site meer hypoheken gaan verko­pen, waardoor het bedrijf meer omzet zal maken.

