VEH laat inbrekers zien

De vereniging maakt gebruik van beeldmateriaal dat eerder anoniem is aangeboden. Daarnaast kan iedereen beelden opsturen. Volgens VEH waren vorig jaar bijna 80 000 huishoudens slachtoffer van een inbraak. Om de 9 minuten werd ergens in Nederland ingebroken. Om erachter te komen of je eigen huis goed genoeg beveiligd is, kun je meedoen aan een 'inbraakcheck' via dezelfde website.