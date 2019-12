Eerste indruk|De IQWoon Hypotheek heeft goede hypotheekvoorwaarden en is voordelig voor hypotheken met NHG en voor hypotheken op huizen met veel overwaarde. Dat geldt tot en met een rentevaste periode van 20 jaar. Voor tophypotheken boven 80% van de waarde van de woning is IQWoon uitgesproken duur.

De IQWoon Hypotheek is alleen verkrijgbaar bij tussenpersonen die samenwerken met Hypotrust. Over de hypotheekvoorwaarden kunnen we kort zijn: die zijn met een testoordeel van 7,4 (nieuwbouw 7,6) boven gemiddeld. Zo mag je jaarlijks 20% boetevrij aflossen en de risico-opslag wordt automatisch verlaagd als je voldoende hebt afgelost.

Kom je niet in aanmerking voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG), en heb je een hypotheek nodig hoger dan 80% van de waarde van de woning? Dan is de IQWoon Hypotheek niet geschikt. De risico-opslag kan oplopen tot maar liefst 1,6% bij 20 jaar rentevast. Niet geheel verrassend is dat een basishypotheek bij die looptijd juist heel gunstig geprijsd is.

De vuistregel is dat IQWoon bij de introductie op 19 juli 2016 relatief voordelig is voor een hypotheek met NHG en voor een hypotheek tot en met 65% van de waarde van de woning. Dat geldt dan met name voor de looptijden 1,5, 10, 15 en 20 jaar. Een looptijd van 25 of 30 jaar behoort ook tot de mogelijkheden. Qua rente zijn dat geen aanraders.

Vergeleken met andere voordelige aanbieders zijn de hypotheekvoorwaarden heel goed.

De IQWoon Hypotheek is verkrijgbaar als:

Voordelen

IQWoon Hypotheek controleert elke maand of de rente niet omlaag kan, omdat de schuld door aflossing zover is gedaald dat deze in een lagere risicoklasse thuishoort. Dit speelt overigens alleen bij hypotheken zonder NHG, want bij hypotheken met NHG is er geen sprake van risicoklassen. Omdat de bank weinig risico loopt, betaal je geen risico-opslag.

Als je in aanmerking komt voor NHG en jouw voorkeur gaat uit naar een rentevaste periode van 1 tot en met 20 jaar, is het een voordelige hypotheek (peildatum 18 juli 2016). Hetzelfde geldt voor Hypotheken tot en met 65% van de waarde van de woning

De rente voor een aflossingsvrije hypotheek is gelijk aan de rente van een annuïteitenhypotheek

Relatief goede hypotheekvoorwaarden

Jaarlijks mag 20% van de oorspronkelijke hoofdsom boetevrij afgelost worden.

Zowel bij aanvang als bij verlenging geldt de dagrente.Dat wil zeggen dat je profiteert van een rentedaling als de rente op het moment dat de hypotheek bij de notaris passeert, lager is dan de rente in de offerte. Dit geldt overigens ook op de renteherzieningsdatum.

Offerte kan kosteloos geannuleerd worden, zowel voor als na verlenging met 4 maanden

De rente over het bouwdepot is maximaal 24 maanden gelijk aan de hypotheekrente

Nadelen

Een top hypotheek is uitgesproken duur. Voor een hypotheek hoger dan 80% van de woningwaarde betaal je een risico-opslag die, afhankelijk van de gekozen rentevaste periode, uiteenloopt van 1% tot 1,5%. Boven 95% van de woningwaarde komt er nog 0,1% bij.

IQWoon Hypotheek is alleen verkrijgbaar via een tussenpersoon die samenwerkt met Hypotrust.

Ook de meeste aanpassingen aan de hypotheek lopen via de tussenpersoon, met alle kosten van dien. Overigens is het afsluiten via een tussenpersoon voor veel consumenten een verstandige keus.

Is de IQWoon Hypotheek een voordelige hypotheek voor jou? Check onze hypotheekvergelijker.

Rentevaste periodes

Bij de IQWoon Hypotheek heb je de keus uit 1, 5, 10, 15, 20, 25 en 30 jaar rentevast.

Lagere restschuld, lagere rente

Bij 25 en 30 jaar rentevast rekent IQWoon de laagste rente voor leningen met NHG. Bij 1 jaar rentevast is de rente voor een hypotheek met NHG gelijk aan een lening t/m 65% van de waarde van de woning (basishypotheek). In de overige gevallen is de basishypotheek het voordeligst.

IQWoon hanteert de volgende risicoklassen: <= 65%, <=80%, <=95% en >95% van de waarde van de woning. De risico-opslag verschilt per rentevaste periode. Bij 10 jaar rentevast geldt t/m 80% een opslag van 0,18%, t/m 95% een opslag van 1,45% en daarboven een opslag van 1,55%. Zo’n hoge opslag zijn we nog niet eerder tegengekomen.

Offerte

Na acceptatie van de offerte blijft het renteaanbod nog 4 maanden geldig. Deze termijn kan gratis met 4 maanden verlengd worden. Annuleer je een reeds geaccepteerde offerte dan betaal je geen boete.

Bouwdepot

Bij een nieuwbouwwoning wordt het huis meestal in delen betaald. Je sluit wel al de hypotheek af die je uiteindelijk nodig hebt. Het deel van de hypotheek dat je nog niet gebruikt wordt in een zogenaamd bouwdepot gestort. De maximum looptijd van het bouwdepot bedraagt 24 maanden. Je krijgt over het tegoed in het depot evenveel rente dan de hypotheekrente die je betaalt. Eventueel kun je de looptijd nog met 6 maanden verlengen. Je ontvangt dan geen rentevergoeding meer. De regeling van IQWoon is uitgesproken goed.

Overlijdensrisicoverzekering soms verplicht

Is de hypotheek hoger dan 80% van de waarde van de woning? Dan moet je voor het meerdere een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Stel de waarde van de woning bedraagt €300.000 en de hypotheek is €306.000, dan moet de verzekerde som van de overlijdensrisicoverzekering minimaal €66.000 zijn. Zoals bij alle banken ben je vrij in de keuze van de verzekeraar.

Boetevrij aflossen

Je mag jaarlijks 20% boetevrij aflossen. De berekeningsmethode van de boete is gelijk aan die van de overgrote meerderheid van de banken. De minimale extra aflossing bedraagt €500. Een extra aflossing moet 30 dagen van tevoren aangekondigd te worden.

Bij verhuizen mag je boetevrij aflossen. Is de rente van de oude lening lager dan de rente voor nieuwe leningen, dan mag je die oude rente meenemen naar de nieuwe hypotheek. Voorwaarde is wel dat de nieuwe hypotheek wordt afgesloten binnen 6 maanden na het aflossen van de oude hypotheek.

Waar valt IQwoon onder?

De IQWoon Hypotheek wordt op de markt gebracht door Dutch Mortgage Portofolio Management (DMPM), dat net als Hypotrust, Quion en De Hypotheker onderdeel is van de Blauwtrust Groep. Hypotrust verzorgt de distributie van de IQWoon Hypotheek. Ze is alleen verkrijgbaar bij tussenpersonen die samenwerken met Hypotrust. De hypotheek wordt verstrekt door een buitenlandse bank waarvan de naam niet bekend wordt gemaakt.

