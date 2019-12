Conclusie: Goed doortimmerd concept

Voor het eerst worden leningen voor een eigen huis in Nederland deels gefinancierd door middel van crowdfunding (een manier van geldwerven met behulp van particulieren). Het concept van Jungo stamt al uit 2015 en is inmiddels – na lange discussies met onder meer de AFM, DNB en de Belastingdienst – goed doortimmerd. Als zich voldoende leners en financiers melden, kan dit best eens een succes worden.

Voordelen voor de kredietnemer

Tot 0,2% lagere hypotheekrente als de crowd meefinanciert.

Onbeperkt aflossen met eigen middelen.

Met name bij lange looptijd en hoge hypotheek voordelig.

Familie en vrienden kunnen meefinancieren tegen een mooi rendement.

Nadelen

Niet aantrekkelijk voor huizenkopers die in aanmerking voor de Nationale Hypotheekgarantie; zij kunnen met NHG goedkoper lenen.

Geen tussentijdse renteverlaging bij waardestijging huis.

Geen variabele rente mogelijk, alleen vaste voor 10, 20 of 30 jaar. Daarbij is de rente voor met name 10 jaar vast op het moment van lancering niet bepaald scherp.

(Vooralsnog) niet voor ZZP’ers, ondernemers, nieuwbouw, verbouwing of overbruggingskrediet.

Hoe werkt het?

Jungo knipt de hypotheeklening als het ware in tweeën: de eerste 80% van de marktwaarde van het huis wordt ‘gewoon’ gefinancierd door professionele investeerders – op dit moment is dat alleen Aegon – de andere (maximaal) 20% wordt gefinancierd door particulieren, de zogeheten 'crowd'. Dat laatste deel van de lening wordt versneld (lineair) in 8 jaar afgelost. De rest vervolgens in 22 jaar annuïtair.

Het product houdt dus het midden tussen een annuïteitenhypotheek en een lineaire hypotheek. Bij de huidige hypotheekrente is Jungo eerst iets duurder dan een annuïteitenhypotheek, om na een aantal jaar voordeliger te worden. Na verloop van tijd wordt Jungo wel duurder dan een lineaire hypotheek.

Aantrekkelijk rendement

De particuliere investeerders hebben na maximaal 8 jaar hun geld terug, met een rendement van 2,8%.

Ter vergelijking: op een spaardeposito met een looptijd van 8 jaar krijg je momenteel maximaal 1,45%, bij de Anadolubank of Yapi Kredi. Je geld valt dan wél tot €100.000 onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Bij Jungo, waar je na het doen van een investeerderstoets maximaal €80.000 mag spreiden over diverse hypotheken, is die garantie er niet.

Als een huizenkoper zijn hypotheek niet kan terugbetalen en de woning in de executieverkoop terechtkomt, wordt de crowd pas afgelost ná de institutionele investeerder(s). Wel heeft Jungo een zogenoemde Investeerdersbeschermer; een reservepotje waaruit de 'crowd' wordt doorbetaald. Zolang er geld in zit natuurlijk.

Zelf campagne voeren

De voornaamste uitdaging voor Jungo zal zijn aan beide kanten van de markt voldoende animo te creëren. Daarbij zetten de initiatiefnemers ook de leners in, die zélf campagne moeten voeren om voldoende financiers aan te trekken. Iets waar Jungo hen overigens wel bij helpt.

Hoe aantrekkelijk de nieuwe hypotheek voor huizenkopers is, hangt echter af van de hoogte van de rente die Jungo rekent. Deze rente bestaat uit een percentage over de schuld en een vast (ook aftrekbaar) bedrag van €35 per maand. Naarmate de lening hoger is, weegt dit vaste bedrag relatief minder zwaar.

Doelgroep

Leners

Jouw droomhuis kost meer dan de NHG -grens (in 2018 €265.000; met energiebesparende voorzieningen €280.900) maar niet meer dan €750.000

-grens (in 2018 €265.000; met energiebesparende voorzieningen €280.900) maar niet meer dan €750.000 Je wilt (bijna) de volle 100% van de marktwaarde van het huis lenen

Je wilt of kunt je hypotheekschuld niet lineair aflossen

Je bent geen ZZP’er of ondernemer en wil geen nieuwbouwhuis kopen

Financiers

Je beschikt over vermogen dat je de eerstkomende 8 jaar niet nodig hebt

Je bent op zoek naar een hoger rendement dan een spaarrekening of -deposito momenteel biedt

Je bent bereid daarvoor iets meer risico te nemen

Je ziet het níet zitten om te gaan beleggen

Verkrijgbaarheid

De Jungo-hypotheek is sinds 29 augustus verkrijgbaar bij een beperkt aantal adviseurs. Het is de bedoeling dat op termijn meer adviseurs aansluiten. Dan worden ook de precieze voorwaarden en de rente bekendgemaakt.