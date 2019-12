Kosten koper horen in hypotheekaanvraag

Conclusie

Het Kifid vindt dat de financieel adviseur zich niet heeft gedragen zoals je mag verwachten. Er is geen aantoonbare financiële schade voor de klant. De Geschillencommissie stelt daarom dat de adviseur een deel (€500) van de advieskosten (€2000) moet terugbetalen aan de klant.

Klachten

De klant vindt dat de adviseur van Goedkopehypotheek.nl:

Een fout heeft gemaakt in de hypotheekaanvraag door geen rekening te houden met de kosten koper. Hierdoor is het bouwdepot van €2500 dat de klant wenste mee te nemen in de hypotheek komen te vervallen. Er niet op wees dat hij zelf de nieuwe woning moest laten taxeren. Onjuiste informatie gaf over de status van de hypotheekaanvraag. Anders dan de adviseur deed voorkomen bleek dat hij geen hypotheek had aangevraagd.

De klant eist het volledige bedrag voor het advies à €2000 terug van de adviseur.

Uitspraak

Geschillencommissie: 'Het staat niet ter discussie dat de adviseur een fout heeft gemaakt in de hypotheekaanvraag. In de praktijk is het hanteren van de kosten koper in een hypotheekofferte vrijwel altijd de norm. Dat de adviseur dit is vergeten, is daarom een fout die naar het oordeel van de Geschillencommissie niet van een redelijk handelend en redelijk bekwaam opdrachtnemer mag worden verwacht.’

In de tweede klacht gaat de Geschillencommissie niet mee, omdat de klant dit niet heeft bewezen. Wat betreft de derde klacht, stelt de Geschillencommissie ‘het aannemelijk te vinden dat de adviseur pas na bericht van de klant de aanvraag heeft doorgestuurd’. De commissie verbindt hier geen conclusies aan.

Omdat de klant geen schade heeft geleden en de financiering door de adviseur tot stand is gebracht, hoeft de adviseur niet het volledige adviesbedrag van €2000 terug te betalen, maar slechts een deel daarvan à €500.

