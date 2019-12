Eerste indruk|Looptijdrente.nl vergelijkt de hypotheekrentes van alle hypotheekverstrekkers. Bijzonder is dat deze vergelijker rekening houdt met banken die de rente tijdens de rentevaste periode automatisch verlagen, zodra je een lagere risicoklasse hebt bereikt. Bij het afsluiten van een hypotheek is het slim hiermee rekening te houden.

Update 10 november 2017: berekening aangepast

Op aangeven van de Consumentenbond zijn de berekeningen op looptijdrente.nl aangepast. Op de datum renteherziening houdt de website voortaan rekening met de dan geldende risicoklasse. Die kan gewijzigd zijn als gevolg van (extra) aflossingen op de hypotheek. Looptijdrente doet daarbij de aanname dat de gekozen rentevaste periode steeds gelijk blijft tijdens de gehele looptijd van de hypotheek.

Het hieronder genoemde tweede nadeel, komt met deze aanpassing te vervallen.

Gunstig voor consumenten

Looptijdrente.nl vergelijkt hypotheken op basis van looptijdrente in plaats van aanvangsrente. De Consumentenbond is hier een groot voorstander van. Steeds meer banken zijn bereid om al tijdens de rentevaste periode de rente aan te passen, zodra het risico voldoende is afgenomen als gevolg van aflossingen.

Banken die deze aanpassing uit eigen initiatief automatisch doen worden in deze vergelijker beloond ten opzichte van geldverstrekkers die de rente gelijk houden. Ook voor consumenten is het gunstig. Een automatische aanpassing van de rente kan, zeker over een langere rentevaste periode, duizenden euro's aan hypotheekrente schelen.

De website is voor iedereen gratis toegankelijk, maar enige kennis van hypotheken is gewenst.

Tip: wijs je hypotheekadviseur ook op het bestaan van looptijdrente.nl en vraag om een hypotheekadvies, waarbij rekening is gehouden met de looptijdrente.

Wat is looptijdrente?

Looptijdrente is de rente die je betaalt over de gehele looptijd van de hypotheek, waarbij de rente-opslag automatisch vervalt of omlaag gaat als er voldoende is afgelost om je hypotheek in een lagere risicoklasse te laten vallen.

Vanwege de huidige lage hypotheekrente, kiezen veel woningbezitters voor een lange rentevaste periode. De meest gekozen rentevaste periode is 10 jaar, maar langere looptijden zoals 15 jaar en 20 jaar vast, komen steeds vaker voor.

Daarnaast los je bij nieuwe hypotheken verplicht af op de lening waardoor de hypotheekschuld (en daarmee het risico) gedurende de looptijd bijna altijd afneemt. Een keuze op basis van looptijdrente in plaats van op aanvangsrente is dan logisch. Het kan je in bepaalde gevallen duizenden euro's voordeel opleveren.

Hoe werkt het?

Het overzicht op Looptijdrente.nl staat standaard ingesteld op een annuïtaire hypotheek van €202.000 bij een woningwaarde van €200.000. Je kunt die bedragen aan je eigen situatie aanpassen. De vergelijker toont voor jouw situatie de 10 goedkoopste hypotheekverstrekkers gesorteerd op de looptijdrente bij een rentevaste periode van 20 jaar.

Resultaten sorteren

Je kunt de resultaten ook sorteren op aanvangsrente en/of een rentevaste periode van 10 jaar. Door rechtsonder op 'toon alle aanbieders' te klikken verschijnt het volledige overzicht van alle banken. De staafgrafiek onder de resultatenlijst toont het totale bedrag aan hypotheekrente bij de 10 goedkoopste aanbieders over een looptijd van 30 jaar.

Obvion bijvoorbeeld biedt een rente aan van 2,39% (peildatum 25-10-2017) voor een tophypotheek en een rentevaste periode van 10 jaar. De looptijdrente is echter maar 2,03%. Zou Obvion de rente niet automatisch tijdens de rentevaste periode aanpassen, maar pas op de renteherzieningsdatum dan zou de looptijdrente op 2,19% zijn uitgekomen.

Maandlasten

Een hypotheek bestaat vaak uit meerdere leningdelen. Door te klikken op 'bereken uw maandlasten' kun je de door jouw uitgezochte hypotheek verdelen in bijvoorbeeld een deel annuïtair en een deel aflossingsvrij. Looptijdrente.nl rekent vervolgens voor je uit wat je maandelijks kwijt bent aan hypotheeklasten over een periode van 30 jaar. Dit handige overzicht kun je eventueel downloaden, uitprinten en overhandigen aan je hypotheekadviseur.

Voordelen

Een vergelijking op basis van looptijdrente is eerlijker en zuiverder dan een vergelijking op aanvangsrente.

Consumenten én hypotheekadviseurs kunnen gratis gebruik maken van deze dienst.

Nadelen

Looptijdrente.nl maakt geen verschil tussen banken die de rente tussentijds nooit aanpassen en banken die dat op verzoek tijdens de rentevaste periode wel toestaan.

Wij zijn het niet helemaal eens met de manier waarop Looptijdrente.nl de hypotheekrentes met elkaar vergelijkt. De website doet momenteel nog de aanname dat een geldverstrekker zonder looptijdrente gedurende de gehele looptijd van de hypotheek de rente gelijk houdt. Banken zijn op de renteherzieningsdatum echter verplicht rekening te houden met de schuld-marktwaardeverhouding van dat moment en passen de nieuwe rente daarop aan. Zoals het voorbeeld van Obvion laat zien, zijn de renteverschillen tussen geldverstrekkers die wel of geen looptijdrente aanbieden over de gehele looptijd kleiner dan de uitkomsten op Looptijdrente.nl doen vermoeden. Wij hebben Looptijdrente.nl hierop gewezen en het bedrijf heeft toegezegd dit binnenkort aan te passen.

Omlaag met die risico-opslag!

Via onze actie Omlaag met die opslag! proberen we alle banken zover te krijgen dat ze de rente automatisch verlagen, zodra er voldoende is afgelost op de hypotheekschuld. In de ideale wereld betaal je dus nooit teveel hypotheekrente. Maar omdat banken zelf kunnen bepalen op welk moment het risico voldoende is afgenomen (dus welke risicoklasse ze gebruiken), blijft het ook in die ideale wereld interessant om een vergelijking te maken op basis van looptijdrente.

