Maak haast bij de aanvraag van je hypotheek

Nieuws|Volgend jaar wijzigt een regel die van invloed is op je hypotheekaanvraag. Nu geldt het aanvraagmoment van de hypotheek als peildatum. Per 1 februari 2017 wordt dat het moment waarop de hypotheek rond is. De peildatum bepaalt onder welke hypotheeknormen je als consument valt. In 2017 kun je minder hypotheek krijgen dan in 2016. Vraag je nu een hypotheek aan, dan ben je afhankelijk van de doorlooptijd van de hypotheekverstrekker voor de bepaling of je binnen de hypotheeknormen van 2016 of 2017 valt.

Het Algemeen Dagblad meldde gisteren dat deze wijziging van de AFM deze week door het kabinet bekend wordt gemaakt. De aanstaande wijziging is het gevolg van Europese regels die sinds juli van dit jaar gelden. De AFM wilde de wijziging in eerste instantie per 1 januari 2017 invoeren, maar kiest voor een overgangsregel tot 1 februari met het oog op al lopende aanvragen.

Reactie AFM

De Consumentenbond deed navraag bij AFM. 'Op 14 juli is de Mortgage Credit Directive (MCD) ingevoerd. Daarmee is de acceptatie door de bank peildatum geworden. Eind oktober is de leennorm van 2017 vastgesteld', zegt Nicole Reijnen, woordvoeder bij AFM.

Volgens de AFM had iedereen dat kunnen weten en is het de vraag in hoeverre hypotheekverstrekkers dit goed hebben gecommuniceerd.

Standpunt Consumentenbond

‘Het wijzigen van de peildatum is sinds de zomer bekend, en de leennormen voor 2017 sinds eind oktober. Maar bij het grote publiek zijn deze wijzigingen niet bekend. De AFM heeft bij hypotheekverstrekkers navraag gedaan en geeft 1 maand uitstel tot 1 februari 2017 om te voorkomen dat er problemen ontstaan bij lopende hypotheekaanvragen. De Consumentenbond roept de banken en AFM op om in de uitzonderlijke gevallen waar 1 februari 2017 niet wordt gehaald, coulant te zijn’, aldus Ben Schellekens, campagneleider bij de Consumentenbond.

Duur hypotheekaanvraag

Gemiddeld genomen duurt de afhandeling van een hypotheekaanvraag 4 weken, maar deze termijn wordt lang niet altijd gehaald. De komende wijzigingen, de stijgende hypotheekrente en de traditionele eindejaardruk zorgen voor topdrukte bij banken en verzekeraars. Dat betekent dat als je nu een hypotheek aanvraagt, je geen zekerheid hebt of je binnen de leennormen van 2016 of die van 2017 valt.

Leennormen 2017

Sluit je in 2017 een hypotheek af, dan mag je nog maar 101% van de marktwaarde van de woning lenen. In 2016 is dat 102%. Daarnaast worden per 1 januari de regels voor de maximale hypotheek op het inkomen aangepast. Ook deze wijziging zorgt ervoor dat je minder kunt lenen. Met andere worden: de maximale hypotheeklening die je in 2017 kunt krijgen, is lager dan die je in 2016 zou kunnen krijgen.

Snel je hypotheek regelen

Wil je nu nog in aanmerking komen voor de hypotheeknormen van 2016? Bereid je hypotheekaanvraag dan goed voor met ons stappenplan en vraag de lening snel aan. De doorloopsnelheid van de hypotheekverstrekker bepaalt uiteindelijk onder welke norm je valt. Wees voorbereid dat er een kans bestaat dat de hypotheekaanvraag niet op tijd is afgehandeld en de koop mogelijk niet door kan gaan als je je maximale hypotheeklening door de nieuwe regels overstijgt en geen (extra) eigen geld kunt inleggen.

Bronnen: AFM, Algemeen Dagblad, Amweb.