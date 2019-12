Makelaars willen vooraf geld zien

De Consumentenbond liet mysteryshoppers in totaal 24 kennismakingsgesprekken voeren met diverse makelaars voor de verkoop van hun huis. Alleen betalen voor een geslaagde verkoop blijkt niet meer de norm. Bijna alle makelaars rekenen ook advertentie- en opstartkosten, variërend van €150 tot €800. Ook noemen de meeste makelaars de tarieven exclusief 21% btw, wat wettelijk verboden is en bovendien honderden euro’s in de werkelijke kosten kan schelen. Wie niet tevreden is en de opdracht intrekt, wordt soms nog eens met een paar honderd euro extra ‘intrekkingskosten’ afgestraft.

Bij een geslaagde verkoop betaal je bovenop de opstartkosten nog eens een paar duizend euro aan courtage (gemiddeld 1,8%). De opstartkosten worden in 8 gevallen wel (deels) hiermee verrekend.

Onderhandelen

De kosten en inspanningen van makelaars zijn rekbaar voor wie durft te onderhandelen. Let ook op de kleine lettertjes en (minimum)tarieven voor je een verkoopovereenkomst tekent. Lees meer tips in de Geldgids van april/mei.