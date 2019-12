Marktwaarden in hypotheekvergelijker

De meeste hypotheekaanbieders kijken voor de maximale hypotheek naar de marktwaarde of vrije verkoopwaarde van een huis. Dat is het bedrag dat uw huis opbrengt als u het niet verhuurd zou verkopen. Voorheen was de executiewaarde van een woning maatgevend. Dit is de geschatte prijs die gedwongen verkoop oplevert, vaak zo’n 85% van de marktwaarde. Sinds 1 januari 2013 is het gebruikelijk dat taxateurs alleen nog de marktwaarde vermelden in een taxatierapport.

Wijzigingen hypotheekvergelijker

In de Hypotheekvergelijker zijn nu geen 7 maar 5 risicoklassen opgenomen, namelijk 50%, 75%, 90%, 105% en 110% van de marktwaarde (MW). Nieuw is ook de rentevasteperiode van 25 jaar. Vergelijk in een mum van tijd hypotheekrentes en -voorwaarden op basis van je persoonlijke profiel.