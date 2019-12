Massaal ontsparen om hypotheek af te lossen

Het opgenomen geld werd voor een belangrijk deel gebruikt voor het extra aflossen van de hypotheek. Dat levert woningbezitters in veel gevallen meer op - in de vorm van lagere maandlasten - dan het geld op een spaarrekening te laten staan.

Bijna altijd lucratiever

Volgens de Consumentenbond is aflossen op een (bank)spaarhypotheek meestal onverstandig, maar op een aflossingsvrije of beleggingshypotheek bijna altijd lucratiever dan sparen. Het grote nadeel van aflossen is dat je niet zo makkelijk meer bij het geld kunt. In dat opzicht is aflossen niet helemaal vergelijkbaar met sparen en als je daardoor later opnieuw moet lenen, is goedkoop duurkoop. Bij kleine leningen - tot circa 10% van de WOZ-waarde - bespaar je daarentegen relatief nóg meer door af te lossen.

Nog €280 miljard

Volgens DNB is de spaarrente in het afgelopen jaar met ongeveer een half procentpunt gedaald tot gemiddeld 1,37%. Nederlanders hebben nog altijd zo’n €280 miljard op vrij opneembare spaarrekeningen geparkeerd. In het jongste nummer van de Consumentengids (mei 2014) bespreken we, naast aflossen op de hypotheek, diverse andere opties voor spaargeld dat je ‘over’ hebt.

Bron: DNB/Consumentengids