Meer beroep op NHG

Dat in 2014 meer huizen met NHG werden verkocht blijkt uit cijfers van de stichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW), de verstrekker van de Nationale Hypotheek Garantie. In 2014 werden er 116.100 garanties verstrekt, 14.300 meer dan in 2013. Een toename van 14%. Het hadden er zelfs nog meer kunnen zijn als de NHG de maximumgrens niet verlaagd had van €290.000 naar €265.000.

157 miljoen verlies

Ook het aantal huizenbezitters dat een beroep deed op de NHG - omdat ze hun woonlasten niet meer konden betalen bijvoorbeeld vanwege een echtscheiding of werkloosheid - steeg met 6%. In 2014 dienden 4792 huishoudens hun zogenaamde verliesdeclaratie in bij het waarborgfonds. Dit is het bedrag dat overblijft als je noodgedwongen je huis moet verkopen en de verkoop minder oplevert dan de hoogte van je hypotheeklening.

Niet elk verzoek werd gehonoreerd door het Waarborgfonds. Van de ongeveer 4265 afgehandelde aanvragen zijn er vorig jaar 4010 toegekend. In totaal werd €157 miljoen uitgekeerd. Het gemiddelde verlies bij een gedwongen verkoop bleef in 2014 ongeveer gelijk aan 2013 en bedraagt zo'n €39.000.

Minder uitkeringen

Al jaren stijgt het aantal mensen dat een beroep doet op het waarborgfonds van de Nationale Hypotheek Garantie. Echter dit betekent niet dat elke aanvraag gehonoreerd wordt. Het feit dat je na verkoop van de woning met verlies blijft zitten, is niet voldoende. Het moet een gedwongen verkoop zijn als gevolg van onder meer echtscheiding, werkloosheid, overlijden of arbeidsongeschiktheid. Kan bijvoorbeeld na echtscheiding één van de ex-partners de woonlasten in zijn eentje betalen, dan heeft het waarborgfonds er geen boodschap aan dat hij of zijn niet in de oude gezamenlijke woning wil blijven wonen. Het fonds zal dan niet over de brug komen.

Datzelfde is ook het geval als je zelf nog spaargeld hebt. Dat zul je eerst moeten inzetten voordat het waarborgfonds de beurs trekt. Sinds 2014 kijkt het waarborgfonds naar de werkelijke woonlasten die een huizenbezitter heeft en niet meer naar de fictieve maandlasten op basis van een volledige aflossing via een annuïteitenhypotheek. Wie zijn woonlasten volgens de nieuwe rekenmethode kan betalen, kan geen beroep doen op het garantiefonds.

Lagere rente door NHG

Vanaf 2015 is de maximale koopprijs van een woning met NHG-hypotheek €265.000. De hoogte van dit bedrag zakt tot 2018 stapsgewijs naar €225.000. De Consumentenbond raadt een hypotheek met NHG aan, omdat je een lagere rente betaalt. Meer informatie over een NHG-hypotheek en de voordelen ervan staat in ons hypothekendossier.