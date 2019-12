Meer betalen voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Nieuws|De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt vanaf 1 januari 2014 aangepast. Woningeigenaren die een NHG-hypotheek aanvragen betalen voortaan eenmalig 1% premie over de hoogte van hun hypotheek in plaats van de huidige 0,85%. Dit betekent dat je voor een hypotheek van 2 ton voortaan €300 meer premie betaalt.

Deze premie is overigens fiscaal aftrekbaar. Een NHG-hypotheek is alleen mogelijk voor huizen onder de €290.000. Vanaf 1 juli 2014 verlaagt de overheid deze NHG-grens naar €265.000. Volgens minister Blok van Wonen weegt het rentevoordeel dat je bij een NHG-hypotheek krijgt "ruimschoots op tegen de hogere premie".

Risico

"Het kabinet stelt dat hypotheken op een verantwoorde manier moeten worden verstrekt. In de nieuwe NHG-voorwaarden is daarom bepaald dat kredietverleners een eigen risico hebben van 10% op een eventueel verlies. Dat eigen risico verdween eerder dit jaar met het verplicht annuïtair aflossen van nieuwe hypotheken. Tot 2013 droegen financiers een risico doordat de NHG-garantie annuïtair afloopt, terwijl de meeste consumenten niet annuïtair aflosten." De Consumentenbond hoopt dat de hypotheekverstrekkers dit eigen risico niet gaan afwentelen op de consument en dat de consumenten minder rentevoordeel krijgen.

Geen schuld

Want het grote voordeel van een NHG-hypotheek is dat je korting krijgt op je hypotheekrente; het voordeel kan oplopen tot 0,6% ofwel honderden euro's per jaar. En wanneer je arbeidsongeschikt of werkloos raakt of je gaat scheiden, kun je vaak de hypotheeklasten niet meer betalen. Dan moet je noodgedwongen je huis verkopen. Als de verkoop minder opbrengt dan de hypotheekschuld aan de bank, zit je met een restschuld. In dit soort gevallen kunnen huiseigenaren met een NHG-hypotheek beroep doen op de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Dit waarborgfonds legt dan het verschil bij, zodat je niet met een schuld blijft zitten.



Het kabinet heeft besloten de premie te verhogen, zodat het Waarborgfonds Eigen Woningen meer reserves kan opbouwen. Steeds meer woningbezitters hebben hulp nodig. In de eerste helft van 2013 deden 2284 huiseigenaren een beroep op de hypotheekgarantie. Dat is een stijging van 48% ten opzichte van het jaar ervoor.

Restschuld meefinancieren

Ook kunnen huiseigenaren bij verkoop van hun woning - onder voorwaarden - hun restschuld meefinancieren in een nieuwe hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie. Het kabinet wil de woningmarkt zo een zetje geven. Nu konden huiseigenaren met een restschuld geen nieuwe hypotheek afsluiten onder de gunstige NHG-voorwaarden.



De nieuwe regeling gaat in per 1 januari en geldt alleen voor restschulden die zijn ontstaan bij de verkoop van een huis dat met NHG gefinancierd was. Ook moeten de kosten van de nieuwe woning en de restschuld onder de NHG-grens blijven. Als de restschuld boven de €290.000 uitkomt, mogen hypotheekverstrekkers deze buiten de Nationale Hypotheek Garantie meefinancieren.

Lees meer over de voordelen van een NHG-hypotheek.

Kijk hier voor het persbericht van de Nationale Hypotheek Garantie.