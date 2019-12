Meer Nederlanders kunnen aan Duitse hypotheek

Nieuws|Meer Nederlandse huizenkopers kunnen profiteren van de zeer lage rente op een Duitse hypotheek. De VR-Bank Westmünsterland stelt de komende periode €20 miljoen per jaar (en ten minste €200 miljoen totaal) beschikbaar voor hypotheekleningen in ons land.

Daarmee volgt de VR-Bank het voorbeeld van de Volksbank Emmerich-Rees, die sinds 2011 ook jaarlijks zo’n €20 miljoen vrijmaakt voor Nederlandse huizenkopers. Beide Duitse banken doen dat via het in Utrecht gevestigde Smarfee.nl, dat de hypotheken op zijn beurt aanbiedt via een tiental tussenpersonen verspreid over ons land.

Eigen geld meenemen

In principe staat de zogenoemde Volksbank Hypotheek open voor iedereen, maar je moet wel aan behoorlijk strenge eisen voldoen. Zo financieren de Duitse banken tot maximaal 70% van de marktwaarde van het huis. Bij huizen boven de €300.000 daalt dat percentage zelfs nog. Dat betekent dat je – ook als starter – flink wat eigen geld moet meenemen. Nederlandse banken financieren nu nog tot 103%. Ook moet je naar Duitsland om de papieren op het kantoor van de bank in Emmerich of Borken te ondertekenen.

Daar staat tegenover dat de rente lager is dan die van de Nederlandse banken, ondanks dat die de laatste tijd ook enorm zijn gedaald. Wie 70% van zijn huis gefinancierd wil hebben en de rente voor 6 jaar wil vastzetten, betaalt 2,3%. Bij 50% financiering is dat 1,9%. Voor 10 jaar vast (de enige andere smaak) varieert de rente van 2,1% (50% gefinancierd) tot 2,5% (70% gefinancierd).

Geen NHG, toch goedkoop

Dat is lager dan de goedkoopste aanbieders in onze hypotheekrentevergelijker, zelfs als we rekening houden met de rentekorting in verband met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De NHG heeft ook als voordeel dat als je het huis gedwongen moet verkopen wegens overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of echtscheiding, de schuld wordt kwijtgescholden.

Bij een Duitse hypotheek is geen NHG mogelijk. Smartfee wijst er echter terecht op dat het NHG-plafond 1 juli opnieuw omlaag gaat, naar €245.000, waardoor steeds minder huizenkopers hiervoor in aanmerking komen.

Sinds de introductie eind 2011 heeft Smartfee 343 Volksbank-Hypotheken afgesloten. Daarmee was €68 miljoen gemoeid, wat neerkomt op zo’n €20 miljoen per jaar. Aan dat bedrag hoopt de Volksbank Emmerich-Rees in 2015 ook weer te komen, net als dus ‘nieuwkomer’ VR-Bank Westmünsterland. Het aanbod van beide banken is overigens volstrekt identiek, benadrukt Smartfee.

Wachten op Deense hypotheek

In navolging van de Duitse hypotheken wordt er al enkele jaren gesproken over de eveneens goedkope hypotheken volgens het Deense model. Het bedrijf Solid Mortgages uit Leiden had deze aanvankelijk al in 2013 willen lanceren, maar door de moeizame zoektocht naar een grote investeerder werd dit meermalen uitgesteld. Volgens Mirjam Halverhout van Solid Mortgages staat de introductie nu voor dit najaar op de rol. Maar het kan, mede afhankelijk van de duur van het vergunningtraject, ‘ook nog iets later worden’.

Lees ook: