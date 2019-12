Een op de 10 maakt bezwaar tegen WOZ-waarde

Nieuws|Een op de tien respondenten van ons internetpanel heeft aangegeven bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking. De Consumentenbond vroeg via een poll aan panelleden of ze van plan waren bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde van de eigen woning.

De meerderheid (63%) van de 1560 poll-stemmers gaf aan niet van plan te zijn om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde.

Gestegen huizenprijzen

Door de stijgende huizenprijzen is de WOZ-waarde van woningen vaak flink gestegen. Ook de fiscus hanteert deze waarde; hierdoor krijg je een hoger Eigen Woning Forfait en betaal je mogelijk meer belasting. Woningbezitters kunnen hun WOZ-waarde ook te laag vinden, bijvoorbeeld als ze die waarde willen gebruiken om hun hypotheekrente te verlagen.

Check de WOZ-waarde

Het is niet verplicht maar wel verstandig om de WOZ-waarde te controleren. Bij een verkeerde WOZ-waarde riskeer je geen boete als je niet aan de bel trekt. Maar een verkeerde waardering kan wel in je nadeel zijn. Zowel een te hoge als een te lage waarde kan honderden of zelfs duizenden euro’s kosten.

Kun je nog bezwaar maken dan kun je onze voorbeeldbrieven gebruiken:

Het bezwaar moet zijn ingediend binnen zes weken na ontvangst van de WOZ-waarde.

Praat mee over WOZ-schikking

Heb jij je WOZ-beschikking al ontvangen? En kun je je vinden in de geschatte waarde van je woning op de WOZ-beschikking? Laat een reactie achter in onze community.

