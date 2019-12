Eerste indruk|De Merius Hypotheek is relatief voordelig voor hypotheken die niet hoger zijn dan 95% van de waarde van de woning en een rentevaste periode hebben van 20 of 25 jaar. Positief is dat je jaarlijks tot 25% van de oorspronkelijke hoofdsom vergoedingsvrij mag aflossen. Voorwaarde is wel dat je dit bedrag uit eigen middelen betaalt. De hypotheekvoorwaarden zijn verder marktconform. Een minpunt is dat Merius Hypotheken de risico-opslag niet automatisch verlaagt als de restschuld voldoende is gedaald.

De hypotheekvoorwaarden van Merius Hypotheek zijn met een testoordeel van 6,9 iets hoger dan gemiddeld (6,7). Zowel bij aanvang als bij verlenging geldt de dagrente. Dat wil zeggen dat je onder meer profiteert van een rentedaling als de rente op het moment dat de hypotheek bij de notaris passeert, lager is dan de rente in het rentevoorstel. Jaarlijks mag je 15% vergoedingsvrij aflossen. Dit percentage bedraagt maar liefst 25% als de aflossing plaatsvindt uit eigen middelen.

Een hypotheek met NHG is vooralsnog niet mogelijk. Merius werkt met 4 risicoklassen. De laagste rente betaal je als de hypotheek niet hoger is dan 60% van de waarde van de woning. Hierboven t/m 80% van de waarde bedraagt de opslag 0,15% (15 jaar rentevast 0,25%, 30 jaar 0,10%): t/m 95% is de opslag meestal 0,4%; hierboven is er een flinke opslag tot 0,7%.

Merius Hypotheek is bij geen enkele combinatie van rentevaste periode en risicoklasse de voordeligste aanbieder. Wel behoort ze bij een rentevaste periode van 20 of 30 jaar gecombineerd met een hypotheek van maximaal 95% van de waarde van de woning tot de groep 'relatief voordelige aanbieders'.

Een minpunt is dat Merius gedurende de rentevaste periode, de risico-opslag alleen verlaagt als de consument hierom verzoekt. Wij vinden dat een geldgever dit altijd automatisch zou moeten doen. Minister Blok heeft onlangs nog laten weten dat de banken in ieder geval op de renteherzieningsdatum automatisch de risico-opslag moeten aanpassen.

Wat is Merius Hypotheek?

De Merius Hypotheek wordt op de markt gebracht door Merius Hypotheken. Het is onderdeel van de CMIS Group. Tot hetzelfde concern behoren ook de tussenpersonenorganisaties De Hypotheekshop, Huis & Hypotheek en Hypokeur. Tot nu toe is de Merius Hypotheek alleen verkrijgbaar bij een geselecteerde groep kantoren van De Hypotheekshop. Op termijn zal Merius Hypotheken verkrijgbaar zijn bij alle vestigingen van De Hypotheekshop, Huis & Hypotheek en Hypokeur. Het geld is afkomstig van een buitenlandse partij waarvan de naam niet bekend wordt gemaakt.

De Merius Hypotheek is verkrijgbaar als:

Voordelen

De rente voor een aflossingsvrije hypotheek is gelijk aan de rente van een annuïteitenhypotheek en lineaire hypotheek.

Jaarlijks mag 15% van de oorspronkelijke hoofdsom vergoedingsvrij afgelost worden.

Jaarlijks mag 25% van de oorspronkelijke hoofdsom vergoedingsvrij afgelost worden, als de aflossing plaatsvindt uit eigen middelen.

Zowel bij aanvang als bij verlenging geldt de dagrente. Dat wil zeggen dat je profiteert van een rentedaling als de rente op het moment dat de hypotheek bij de notaris passeert, lager is dan de rente in het rentevoorstel. Dit geldt overigens ook op de renteherzieningsdatum. De rente zal echter nooit hoger zijn dan het aanbod in het rentevoorstel.

Nadelen

Merius verlaagt gedurende de rentevaste periode, alleen de risico-opslag als de consument hier om vraagt.

Als je de risico-opslag wilt verlagen omdat de waarde van de woning is gestegen, dan moet je dit aantonen door middel van een taxatierapport. Een WOZ-beschikking volstaat niet.

Merius Hypotheek is vooralsnog alleen verkrijgbaar via geselecteerde groep tussenpersonen die werkt onder de vlag van De Hypotheekshop.

Ook de meeste aanpassingen aan de hypotheek lopen via de tussenpersoon, met alle kosten van dien. Overigens is het afsluiten via een tussenpersoon voor veel consumenten wel een verstandige keus.

Rentevaste periodes

Bij de Merius Hypotheek heb je de keus uit 1, 5, 10, 15, 20, 25 en 30 jaar rentevast.

Lagere restschuld, lagere rente

Merius Hypotheek hanteert de volgende risicoklassen: < 65%, < 80%, < 95% en > 95% van de waarde van de woning. De risico-opslag bedraagt respectievelijk 0,15%, 0,4% en 0,7%. Bij 15 jaar vast is dit 0,25%, 0,5% en 0,8% en bij 30 jaar vast 0,10%, 0,35% en 0,75%.

Rentevoorstel

Na acceptatie van het rentevoorstel blijft het renteaanbod nog 4 maanden geldig. Deze termijn kan met 2 maanden verlengd worden. De kosten voor het verlengen van het rentevoorstel worden per dag berekend op basis van 0,25% van het hypotheekbedrag per maand. Bij anderhalve maand verlenging betaal je dus 0,375%. Deze worden alleen in rekening gebracht indien de rente op de datum van passeren hoger is dan de rente in het rentevoorstel. Annuleer je een reeds geaccepteerd rentevoorstel dan betaal je geen boete.

Bij een nieuwbouwwoning kan het rentevoorstel met 4 maanden verlengd worden. Annuleer je na verlenging, dan betaal je een boete van 1% van de lening.

Bouwdepot

Bij een nieuwbouwwoning wordt het huis meestal in delen betaald. Je sluit wel al de hypotheek af die je uiteindelijk nodig hebt. Het deel van de hypotheek dat je nog niet gebruikt, wordt in een zogenaamd bouwdepot gestort. De maximum looptijd van het bouwdepot bedraagt 18 maanden. Je krijgt over het tegoed in het depot 1% minder rente dan de hypotheekrente die je betaalt. Dit is geen gunstige regeling.

Overlijdensrisicoverzekering soms verplicht

Is de hypotheek hoger dan 80% van de waarde van de woning, dan moet je voor het meerdere een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Stel: de waarde van de woning bedraagt €300.000 en de hypotheek is €306.000, dan moet de verzekerde som van de overlijdensrisicoverzekering minimaal €66.000 zijn. Zoals bij alle banken ben je vrij in de keuze van de verzekeraar.

Boetevrij aflossen

Je mag jaarlijks 15% boetevrij aflossen. Los je af uit eigen middelen dan is het vergoedingsvrije deel zelfs 25%. De berekeningsmethode van de boete is gelijk aan die van de overgrote meerderheid van de banken. De minimale extra aflossing bedraagt €500. Een extra aflossing moet 14 dagen van tevoren aangekondigd worden.

Bij verhuizen mag je vergoedingsvrij aflossen. Blijf je bij je oude bank en is de rente van de oude lening lager dan de rente voor nieuwe leningen, dan mag je die oude rente meenemen naar de nieuwe hypotheek. Voorwaarde is wel dat de nieuwe hypotheek wordt afgesloten binnen 6 maanden na het aflossen van de oude hypotheek.

Rentemiddeling

Rentemiddeling is toegestaan. De kosten hiervan bedragen €200. Daarnaast zit er nog een verkapte boete in de methode van rentemiddelen. De berekeningsmethode is gelijk aan die van de ING. Deze valt te verkiezen boven de contante waarde methode die een aantal andere banken hanteert.

