Merius verbetert hypotheekvoorwaarden

Nieuws|Merius Hypotheken verlaagt vanaf 1 mei 2018 automatisch de rente bij alle hypotheekklanten zodra de hypotheekschuld in een lagere risicoklasse valt door extra aflossingen. De Consumentenbond voert hier al jaren actie voor en is blij met deze stap. Het wachten is nu op de eerste grote bank die overstag gaat.

Merius goed bezig

De Consumentenbond onderzoekt ieder jaar hoe hypotheekverstrekkers omgaan met de risico-opslag, zodra de verhouding tussen de woningwaarde en hoogte van de hypotheekschuld wijzigt. Wij vinden dat geldverstrekkers op dat moment automatisch de rente moeten aanpassen. Anders betaal je immers voor een risico dat er niet meer is. Dat klinkt logisch, maar toch leggen veel banken het initiatief hiervoor bij de klant (die dit vaak niet weet) of is het tussentijds niet mogelijk de rente aan te passen.

Merius Hypotheken is actief sinds 2016 en op dit punt een grauwe middenmotor. De hypotheekverstrekker zegt vanaf 1 mei 2018 automatisch de risicoklasse aan te passen, zodra de hypotheekschuld door (extra) aflossingen in een lagere risicoklasse valt. De aanbieder checkt dit op iedere eerste dag van de maand. Het risico kan ook zijn afgenomen door een gestegen woningwaarde. Deze moet je wel zelf aantonen met een WOZ-beschikking of taxatierapport. Merius komt hiermee tegemoet aan onze wensen en is goed bezig! Het wachten is nu op de eerste grote bank die deze stap gaat zetten.

Ik zit niet bij Merius

Heb je wel een hypotheek, maar niet bij Merius Hypotheken. Check dan hier hoe jouw bank omgaat met de risico-opslag. Werkt jouw bank mee aan een tussentijdse renteverlaging? Volg dan ons stappenplan risico-opslag. Een verlaging van 0,1% of 0,2% lijkt misschien weinig, maar het scheelt soms zomaar enkele honderden tot duizenden euro's per jaar.

