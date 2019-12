Kadaster registreert minder verkochte woningen dan in juli 2011

Nieuws|Er zijn in juli van dit jaar veel minder woningen verkocht dan in juli vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het kadaster.

Het Kadaster registreerde in juli 2012, 7.451 verkochte woningen, een daling van 28,6% ten opzichte van juli 2011 (10.433). Vergeleken met juni 2012 is er zelfs sprake van een afname van 54,0%. Het Kadaster registreerde toen 16.210 verkochte woningen.

Woningtypen

Alle woningtypen laten een dalende verkoop zien ten opzichte van het jaar ervoor, maar de tussenwoningen gingen het hardst omlaag: 34,4%. De verkoop van appartementen daalde het minst; 20,4%.

Provincies

Ten opzichte van juli 2011 is er in alle provincies een daling te zien: in Limburg is deze het kleinst (12,1%), in Utrecht het grootst: 40,7%.

Hypotheken

Het aantal geregistreerde hypotheken nam in juli 2012 ten opzichte van een jaar eerder af van 19.992 naar 14.517 (min 27,4%).

Koopsom

Verkochte bestaande koopwoningen waren in juli 8,0 procent goedkoper dan in dezelfde maand van 2011. Dit is de grootste prijsdaling in een jaar tijd sinds de start in 1995 van de Prijsindex bestaande koopwoningen.

De gemiddelde koopsom is eveneens van alle woningtype gedaald (zie onderstaand schema).

Juli 2011 Juli 2012 Verandering % 2/1 kapwoning 282.942 233.918 -17,3% Appartement 192.050 175.808 - 8,5% Hoekwoning 236.917 201.503 -14,9% Tussenwoning 230.441 203.243 -11,8% Vrijstaand 389.602 342.821 -12,0% Totaal 248.424 216.721 -12,8%

Bron: CBS