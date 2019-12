Voordelige hypotheekvormen

MUNT Hypotheken heeft voordelige rentetarieven en onderscheidt zich hiermee van de meeste andere hypotheekaanbieders. Begin oktober behoort de rente voor zowel een hypotheek met hypotheekgarantie, een basishypotheek als een tophypotheek tot de lagere rentes in de markt. Het maakt hierbij ook niet uit voor welke rentevaste periode je kiest. Een NHG-hypotheek met rentevaste periode van 10 jaar is bijvoorbeeld 2,94% effectief (peildatum: 8 oktober 2014).

Eerder aflossen

Een tweede voordeel: bij vervroegd aflossen uit eigen middelen betaal je geen boete. Alleen Florius is op dit punt even royaal. Er is daarnaast maandelijks een toetsing waarbij wordt gekeken of je door een aflossing tot een lagere risicoklasse behoort. Een extra aflossing van maximaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom is overigens altijd boetevrij bij hypotheken.

Een algehele aflossing moet je één maand vooraf melden. Extra aflossen via periodieke automatische incasso is niet mogelijk bij MUNT. Sluit je over naar de lagere dagrente of naar een andere geldgever, dan betaal je wel een boete.

Weinig flexibiliteit

Met name op het punt van flexibiliteit is de hypotheek geen topper. De kortste looptijd is 10 jaar. Daarnaast kun je ook nog kiezen voor 20 of 30 jaar. Voor het overige is het een doorsnee hypotheek. Het testoordeel voor de voorwaarden houdt met een 6,3 niet over. Verlengen en tussentijds verhogen van het hypotheekbedrag is bijvoorbeeld lastig. Ook kun je geen restschuld meefinancieren.

Niet voor iedereen

Zowel starters als doorstromers zijn in principe welkom bij MUNT, maar doorstromers met een leven- of (bank)spaarhypotheek kunnen hier niet terecht. Deze hypotheekvormen heeft Munt Hypotheken namelijk niet. Met name de (bank)spaarhypotheken bieden een dergelijk groot financieel voordeel dat je hieraan moet vasthouden. Wil je een levenhypotheek oversluiten naar een andere geldgever, kies dan altijd voor een bankspaarhypotheek.

Conclusie

Al met al is de MUNT Hypotheken een verrijking van het aanbod. De voorwaarden zijn geen beletsel om voor deze hypotheek te kiezen, al is de keuze in rentevormen en looptijden beperkt.

Vergelijk de rente en voorwaarden van hypotheken direct via de hypotheekrentevergelijker van de Consumentenbond.

Wat is MUNT Hypotheken?

Dutch Mortgage Funding Company (DMFCO) is - sinds medio september - een nieuwe hypotheekverstrekker op de Nederlandse markt. Onder de naam MUNT Hypotheken biedt DMFCO aflossingsvrije, annuïteiten- en lineaire hypotheken aan. Ook een combinatie hiervan is mogelijk.

Naar eigen zeggen is de helft van het beoogde bedrag van 3 miljard euro aan hypotheken al direct ‘opgehaald’; de Nederlandse pensioenfondsen PGB, PMT en SPH zorgen voor de financiering.

Alleen via tussenpersoon

De hypotheken kun je alleen via bemiddeling van een tussenpersoon afsluiten. De website van MUNT Hypotheken bevat een tool waarmee je een tussenpersoon bij jou in de buurt kunt kiezen waarmee ze samenwerken.

