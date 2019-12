Nationale Hypotheek Garantie (NHG) bij verhuizen

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is gekoppeld aan een woning. Heb je nu een hypotheek met NHG en ga je verhuizen? Wil je opnieuw gebruikmaken van NHG? Voor je nieuwe woning moet je dan opnieuw NHG aanvragen.

Verhuizen en NHG

Hypotheekgarantie is gebonden aan 1 woning. Als je verhuist dan vervalt de garantie. Koop je een ander huis dan kun je opnieuw een hypotheek met NHG afsluiten. Verhuis je naar een woning die duurder is dan €310.000 (2020) dan kun je geen NHG meer krijgen. Neem je energiebesparende maatregelen, dan is de grens €328.600. Je kunt nog wel de lage rente van je oude woning meenemen naar je nieuwe huis. Dit kan bij alle hypotheekvertrekkers. De bank houdt er bij de hypotheekrente voor je nieuwe woning wel rekening mee dat je nu een hypotheek hebt zonder NHG (dus waarschijnlijk wordt de rente daardoor hoger).

Waarom kiezen voor NHG?

Valt de aankoopprijs van je huis binnen de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Neem dan een hypotheek met NHG. Dat levert je in veel gevallen een rentevoordeel op. Ook biedt NHG een vangnet als je de hypotheek niet meer kunt betalen. Blijf je na een gedwongen verkoop van je huis met een restschuld zitten, dan kan deze onder voorwaarden worden kwijtgescholden.

Wat je moet weten over NHG

Bekijk Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor meer informatie, zoals:

De voordelen van een hypotheek met NHG

Hoe je in aanmerking komt voor NHG

Wat de kosten zijn voor een hypotheek met NHG

Wat het rentevoordeel is bij NHG

Hoe hulp bij betalingsproblemen werkt bij NHG

Wanneer je beter niet voor NHG kunt kiezen

Voor verhuizers met een (bank)spaarhypotheek geldt bovendien dat ze beter niet voor NHG kunnen kiezen wanneer de resterende looptijd niet langer is dan 8 jaar. In dat geval levert een lagere hypotheekrente geen voordeel op. De afsluitkosten verdien je dan niet terug.

