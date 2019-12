Nationale-Nederlanden gaat risico-opslag automatisch aanpassen

Nieuws|Nationale-Nederlanden Bank gaat eind 2018 bij alle hypotheken automatisch tussentijds de hypotheekrente verlagen, zodra dat kan. De Consumentenbond strijdt al geruime tijd tegen onrechtvaardige risico-opslagen en is blij met deze aanpassing. We roepen andere banken op dit goede voorbeeld zo spoedig mogelijk te volgen.

Bij een hypotheek die even hoog, of hoger is dan de waarde van de woning rekent de bank een risico-opslag van enkele tienden. Deze opslag (vaak honderden euro's per maand) betaal je vanwege het hogere risico dat je de hypotheek niet kunt terugbetalen.

Steeds meer woningbezitters lossen echter tussentijds (extra) af op de hypotheek. Hierdoor neemt het risico voor de bank af. Alleen blijven veel banken de risico-opslag tijdens de gehele rentelooptijd gewoon innen. Behalve als je zelf aan de bel trekt. De Consumentenbond vindt dit niet terecht en voert hiertegen al jaren actie.

Van laag- naar hoogvlieger

Nationale-Nederlanden (NN) behoorde tot nu toe tot de laagvliegers. De verzekeraar wilde zélfs op verzoek van de klant de risico-opslag niet tussentijds aanpassen. Met het aangekondigde beleid nestelt de verzekeraar zich in 1 klap bovenin de ranglijst van banken die het wel goed doen.

De wijzigingen in het kort:

De verzekeraar checkt maandelijks aan de hand van de actuele hypotheekschuld en de laatst bekende woningwaarde of de risico-opslag omlaag kan. Hiervoor hoef je als klant dus niets te doen.

Mogelijk kan de risico-opslag ook tussentijds omlaag door een gestegen woningwaarde. Dit moet je zelf aantonen met behulp van een taxatierapport of WOZ-beschikking.

Een uitbreiding van het aantal risicoklassen . Hierdoor kun je sneller in rente omlaag. Afhankelijk van de aanvangsrente pakt dat meestal gunstig uit.

. Hierdoor kun je sneller in rente omlaag. Afhankelijk van de pakt dat meestal gunstig uit. Bij (bank)spaarhypotheken past NN de risico-opslag niet automatisch aan, omdat dat niet altijd gunstig is. NN adviseert klanten met een (bank)spaarhypotheek om eerst een adviseur te raadplegen.

Delta Lloyd-hypotheken pas later aangepast

Verzekeraar Delta Lloyd werd vorig jaar overgenomen door Nationale-Nederlanden en houdt op te bestaan. Woningbezitters met een Delta Lloyd hypotheek gaan ook profiteren van de automatische renteaanpassing. Maar zij moeten iets langer geduld hebben. NN zegt enige tijd nodig te hebben om deze hypotheken toe te voegen aan de systemen van de verzekeraar. Naar verwachting is dit in de loop van 2019 geregeld.

