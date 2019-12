NIBC Direct Hypotheek: review

Update eerste indruk NIBC Direct (augustus 2015)

NIBC voert naast de annuïteitenhypotheek ook een aflossingsvrije en een lineaire hypotheek. De hypotheken van NIBC Direct Hypotheken worden niet meer alleen verkocht via De Hypotheker, De Hypotheekshop en Huis & Hypotheek. Naast de NIBC Direct Hypotheek verstrekt NIBC nu ook de NIBC Direct Extra Hypotheek. De offertetermijn van dit laatste product bedraagt 8 maanden. Hiervoor rekent NIBC een renteopslag van 0,15% gedurende de eerste rentevaste periode. De maximum rentevaste periode van het basisproduct is 20 jaar, bij de Extra Hypotheek is dit 10 jaar.

De relatieve hoogte van de rente is altijd een momentopname. Op het ogenblik is NIBC vooral voordelig voor klanten met een tophypotheek. Zeker bij een tophypotheek met een rentevaste periode van 20 jaar hoort NIBC tot de voordeligste aanbieders.

Het testoordeel van de basisvorm bedraagt 6,7 voor bestaande bouw en 7,2 voor nieuwbouw. Bij de Extra Hypotheek is het testoordeel respectievelijk 6,7 en 7,3.

Eerste indruk NIBC Direct (juni 2013)

De annuïteitenhypotheek van NIBC was op de peildatum in juni 2013 een van de voordeligste producten in de markt. Ook de hypotheekvoorwaarden zijn ruim voldoende. Positief is dat NIBC de rente automatisch verlaagt als de schuld, door extra of reguliere aflossingen, in een lagere kredietklasse terecht komt. Helaas is de hypotheek niet geschikt voor doorstromers. Je kunt namelijk geen (bank)spaarhypotheek meenemen. Ook komt NIBC niet in aanmerking als meer dan 4 maanden ligt tussen het aanvragen van de offerte en het transport bij de notaris.

Voordelen:

De rente die NIBC op de peildatum (begin juni 2013) rekent behoort tot de laagste in de markt. In dat licht vallen de voorwaarden (testoordeel van 7,0 voor bestaande bouw en 7,3 voor nieuwbouw) niet tegen. Zeker voor tophypotheken is het tarief van NIBC ook momenteel (oktober 2014) heel gunstig.

De rente wordt automatisch tussentijds verlaagd, als door het aflossen van je hypotheek je lening lager is geworden ten opzichte van de waarde van de woning.

15% van de oorspronkelijke hoofdsom van de hypotheek mag je per jaar boetevrij aflossen. Bij de meeste aanbieders is dit 10%. Het kan overigens ook nog royaler. Bij een aantal andere banken is dit percentage 20%. Bij Florius en Munt Hypotheken (oktober 2014) mag je zelfs de hele hypotheek boetevrij aflossen als je de hypotheek uit eigen spaargeld aflost.

Nadelen:

NIBC rekent een minimum boete van 1% bij vervroegd aflossen.

De offertermijn van 4 maanden kan niet verlengd worden.

De hypotheek is niet geschikt voor doorstromers. NIBC heeft geen bankspaarhypotheek of spaarhypotheek in het assortiment.

Wat is de NIBC Direct Hypotheek?

Annuïteitenhypotheek

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is mogelijk

Looptijd is maximaal 30 jaar

Minimale hoofdsom €70.000,-

Maximale hoofdsom €750.000,-

Annuiteitenhypotheek

De NIBC Direct Hypotheek is een annuïteitenhypotheek, waarbij je gedurende de rentevaste periode iedere maand een vast bedrag betaalt. Dit bestaat uit rente en aflossing. In het begin van de looptijd betaal je relatief veel rente en los je weinig af. Hierdoor profiteer je in het begin van een hoog aftrekbaar rentedeel. Aan het einde van de looptijd is dat juist andersom. Door de aflossing daalt je hypotheekschuld, waardoor je steeds minder rente betaalt. Aan het einde van de looptijd (max. 30 jaar) heb je je hypotheek volledig afgelost.

De hypotheken van NIBC Direct worden verkocht via 3 hypotheekadviesketens, te weten De Hypotheker, De Hypotheekshop en Huis & Hypotheek.

Inmiddels (oktober 2014) sluit NIBC ook aflossingsvrije en lineaire hypotheken af. Ook werken ze met meer tussenpersonen samen.

Hoogte hypotheekrente

De rente op je hypotheek wordt bepaald door de hoogte van je lening ten opzichte van de marktwaarde van je woning. Deze verhouding wordt een tariefklasse genoemd. Leen je bijvoorbeeld 100% van de woningwaarde, dan betaal je meer rente dan wanneer je eigen geld inbrengt en bijvoorbeeld maar 90% van de woningwaarde leent.

Jouw tariefklasse in combinatie met de gekozen rentevaste periode bepaalt de hoogte van je hypotheekrente.

Door je maandelijkse aflossing val je op een bepaald moment in een lagere tariefklasse. De rente wordt door NIBC Direct automatisch aangepast zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. Op dit punt onderscheidt NIBC zich positief van de meeste van haar concurrenten.

Bij hypotheken met NHG speelt dit niet. Daar betaal je, ongeacht de hoogte van de lening, altijd dezelfde lage rente.

Boetevrij extra aflossen

Je kunt per jaar altijd boetevrij 15% van de oorspronkelijke hypotheeksom aflossen. De verwerking en doorberekening van de tariefklasse vindt automatisch plaats. Los je meer af dan deze 15% dan rekent NIBC een boete. Deze is gelijk aan het renteverlies dat NIBC lijdt, met een minimum van 1% over het bedrag dat je aflost boven de vrijstelling. Hiermee onderscheidt NIBC zich negatief van de concurrentie, die meestal geen minimum boete hanteert. Bij verkoop van de woning heb je het recht om de lening volledig boetevrij af te lossen.

Offerte

De geldigheidstermijn vanaf offertedatum is 4 maanden. Deze termijn kun je niet verlengen. Bij het annuleren van de offerte brengt NIBC Direct geen annuleringskosten in rekening.

Bouwdepot

Maximale looptijd bij nieuwbouw 24 maanden

In tegenstelling tot bestaande bouw betaal je een nieuwbouwwoning in termijnen. Bij het afsluiten van je hypotheek betaal je de grond waarop gebouwd wordt vaak direct. De rest van je hypotheek zet NIBC Direct voor je in een bouwdepot. Voor de aanvraag van het bouwdepot zelf worden geen kosten berekend. Aan het eind van elke termijn betaal je de aannemer vanuit dit depot. Over het geld in je bouwdepot ontvang je rente die gelijk is aan het rentetarief van je hypotheek. Een bouwdepot voor nieuwbouw heeft een looptijd van 24 maanden. Gedurende deze 24 maanden ontvang je een rentevergoeding op het ongebruikte deel van je bouwdepot. De rentevergoeding is gelijk aan je hypotheekrente. Per saldo ben je dus geen extra geld kwijt.

Maximale looptijd bij verbouwen 12 maanden

Bij een verbouwing kan je gebruik maken van een bouwdepot. Van het bedrag in het bouwdepot betaal je de kosten van de verbouwing. Ook dan is de rentevergoeding gelijk aan de hypotheekrente.

Meeneem- of verhuisregeling

Binnen 6 maanden na verkoop van je oude woning en daarmee aflossing van de bestaande hypotheek kun je deze hypotheek gebruiken voor je volgende woning. Deze wijziging moet wel eerst door NIBC Direct beoordeeld worden. De waarde van je nieuwe woning moet bijvoorbeeld voldoende zijn voor de hoogte van je lening.

