Nu ook makelaars en notarissen op Advieskeuze.nl

Nieuws|Het is nu ook mogelijk om bij Advieskeuze.nl makelaars en notarissen te vinden en te beoordelen. Je kunt aankoopmakelaars, verkoopmakelaars en notarissen opzoeken in combinatie met een postcode of woonplaats.

Plaats een review

Bij de keuze van een product of dienst kijk je meestal ook naar ervaringen van anderen. Bijvoorbeeld over een restaurant op Iens of reiservaringen op Zoover. Ook bij het vergelijken van financieel dienstverleners worden reviews steeds belangrijker.

Heb je onlangs gebruikgemaakt van een dienst van een notaris, makelaar of andere financiële dienstverlener? Deel dan jouw ervaring op Advieskeuze.nl, op de pagina van het makelaars-, notaris- of advieskantoor. Hiermee help je andere consumenten bij hun keuze voor een financieel dienstverlener.