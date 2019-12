Nieuwe hypotheekregels gunstig 

De nieuwe Europese hypotheekregels, die naar verwachting deze zomer in ons land ingaan, zijn gunstig voor de consument. De regels zouden eerst op 21 maart ingaan, maar die deadline bleek te krap.

Definitieve hypotheekofferte

Geldverstrekkers mogen straks alleen nog maar een definitieve hypotheekofferte uitbrengen. Nu is er eerst nog een voorlopige offerte. Pas als de kredietbeoordeling rond is, volgt de definitieve offerte en heb je zekerheid. Dit is straks verleden tijd. Voor de hypotheekaanvraag moeten consumenten wel meteen het nodige papierwerk aanleveren, zoals een salarisstrook en een taxatierapport, dat straks ook voor relatief kleine hypotheken verplicht is.

Vooraf krijg je een Europees standaarddocument waarin de jaarlijkse kosten voor de hypotheek staan. Ook die van de tussenpersoon moeten hierin verwerkt zijn. Je hebt vervolgens geen 3, maar 14 dagen tijd om over de offerte na te denken. In de praktijk was deze langere bedenktijd er vaak al.

Boete bij vervroegd aflossen

Geldgevers mogen straks bij vervroegde aflossing van de hypotheek alleen nog de werkelijke kosten rekenen. Deze moeten controleerbaar zijn. Maar wat deze werkelijke kosten inhouden, blijft een grijs gebied. Verder mogen hypotheekaanbieders bij een betalingsachterstand niet meer dan de wettelijke rente rekenen.

Nu wisselt de boete sterk per aanbieder. Zo rekent ABN Amro 1% over de achterstand, of je nu een dag of een hele maand te laat bent met betalen. ING vraagt veel minder; hier betaal je momenteel 0,17% per maand over het achterstallig bedrag.