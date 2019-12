Eerste indruk|Wil je kinderen helpen met de aankoop van een eigen huis dan kun je geld lenen of schenken. Obvion heeft sinds kort een alternatief: de Obvion MetElkaarhypotheek. De MetElkaarhypotheek maakt het mogelijk om een deel van de hypotheek via Obvion te financieren en een ander deel via een familielid of een bekende. Dat heeft diverse voordelen.

Update 13 december 2018

De Obvion MetElkaarhypotheek wordt inmiddels niet meer aangeboden.

Conclusie

De Obvion MetElkaarhypotheek is een hypotheekproduct dat de uitlener meer zekerheid biedt dan bestaande constructies.

Omdat het kind minder hoeft te lenen wordt de hypotheekrente lager. De bruto rente over de lening van de ouders ligt 25% lager dan de rente die Obvion vraagt als ze zelf de lening verstrekt. Het kind is dus goedkoper uit door deze rentekorting.

Voor meer uitleg: zie hierboven het tabblad 'Wat is Obvion MetElkaarhypotheek'.

Per saldo levert de constructie van de Obvion MetElkaarhypotheek minder voordeel op dan zelf geld uitlenen of wanneer je het geld schenkt. Daar staan echter een paar belangrijke voordelen tegenover.

Voordelen

Als gelduitlener loop je geen enkel risico. Obvion biedt de zekerheid dat je maandelijks rente en aflossing blijft ontvangen. Ook als de lener problemen heeft om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

Mocht je, om welke reden dan ook, het geld zelf nodig hebben dan kun je na een maand weer over het kapitaal beschikken. Obvion neemt de lening dan over. Dit is een eenmalige actie.

Via een persoonlijke online-omgeving kun je de lening beheren. Het geeft inzicht in de actuele rente en het verloop van de hypotheek. Via deze online-omgeving is het ook mogelijk de lening stop te zetten.

Als je meer kinderen hebt, levert het minder snel problemen op met de andere kinderen. Mocht je bijvoorbeeld onverhoopt voortijdig komen te overlijden, dan kan het uitgeleende geld zonder problemen worden ingebracht in de erfenis. De andere kinderen zijn niet afhankelijk van de medewerking van hun broer of zus.

Obvion faciliteert de hele constructie. Via de persoonlijke online-omgeving kan je de lening beheren. Ook maakt Obvion automatisch het geld aan de ouders over. Het kind heeft alleen met Obvion te maken.

Nadelen

Per saldo levert de constructie minder financieel voordeel op dan zelf geld uitlenen of schenken aan je kind.

Zodra de ouders of bekende de lening stopzet, betaalt de kredietnemer (het kind) de flexibele rente zonder korting.

De constructie is alleen mogelijk met een hypotheek van Obvion.

De alternatieven

Schenk je geld, dan ben je het definitief kwijt. Zet je als ouder het geld op een spaardeposito (en schenk je de rente aan je kind) dan kun je er de komende 10 jaar niet of alleen tegen hoge kosten weer bij. Gaat de spaarrente weer stijgen dan profiteer je hier niet van. Bij de eigen leen/schenkconstructie kom je voorlopig niet aan je geld. Ook loop je het risico dat het kind het geld niet kan of wil terugbetalen. Bij meer kinderen bestaat het gevaar dat de onderlinge relatie verstoord raakt.

Wil je meer weten over een huis kopen met hulp van ouders? Lees dan de uitgebreide informatie.

Rekenvoorbeeld

Aan de hand van een voorbeeld laten we zien hoe de constructie werkt en welk voordeel het oplevert.

Waarde van de woning bedraagt €250.000.

De lening wordt volledig gefinancierd met een annuïteitenhypotheek met een looptijd van 30 jaar.

De totale hypotheek bedraagt €257.500. De ouders financieren hiervan €100.000.

Het kind betaalt 2,3% rente over het deel dat de ouders gefinancierd hebben. De ouders ontvangen 1,3% rente. Toevallig is dat evenveel als ze op hun spaarrekening zouden ontvangen. Voor de ouders is de constructie dus financieel neutraal.

Zouden de ouders niet geholpen hebben, dan had het kind 3% betaalt.

Het voordeel voor het kind bedraagt de eerste maand bruto €58,33. Bij een belastingteruggave van 42% blijft hier netto €33,83 van over. Als de rente gedurende de looptijd niet meer zou veranderen, dan bedraagt het totale voordeel gedurende de looptijd van de hypotheek bruto €13.249 en netto €7741.

Wat is de Obvion MetElkaarhypotheek

De Obvion MetElkaarhypotheek is een onderdeel van de Obvion Compact Hypotheek. De MetElkaarhypotheek maakt het mogelijk om een deel van de hypotheek via Obvion te financieren en een ander deel via een familielid of een bekende. Voor het gemak spreken we in deze review van 'ouders' die geld lenen aan hun 'kind'.

Welke voorwaarden gelden voor het kind dat leent?

Het door ouders of bekende geschonken geld mag maximaal 40% van de totale waarde van de hypotheek bedragen. De lening van de ouders bedraagt maximaal €125.000. Is een bekende de geldgever dan is het maximum €50.000.

De minimale lening van een ouder of bekende bedraagt €10.000.

Er kan slechts één persoon als geldgever zijn.

De Obvion MetElkaarhypotheek is mogelijk met Nationale Hypotheek Garantie.

Je betaalt de gebruikelijke kosten die bij een hypotheek horen. Zoals de kosten voor advies en bemiddeling aan je adviseur, rente en aflossing.

Je kunt alleen bij het afsluiten van de hypotheek bepalen hoeveel geld je van familie of bekenden leent. Daarna kun je dit bedrag niet meer verhogen.

Je komt alleen in aanmerking voor de hypotheek als je de lasten helemaal zelfstandig, dus zonder hulp van de ouders, kunt dragen.

Welke rente betaalt het kind?

Voor het deel van de hypotheek dat Obvion verstrekt, geldt de standaard rente van de Obvion Compact Hypotheek. Dat is de voordeligste variant die Obvion aanbiedt. Je hebt de keus uit alle beschikbare rentevaste periodes.

Voor het MetElkaardeel geldt de Flexibele rente. Dit is een variabele rente die elke maand wordt aangepast. De hoogte is afhankelijk van de hoogte van de hypotheek.

Medio augustus 2015 bedraagt de Flexibele rente voor een hypotheek met hypotheekgarantie, en voor hypotheken:

van maximaal 54% van de waarde van de woning: 2,3%;

t/m 67,5% van de waarde van de woning: 2,4%;

t/m 90% van de waarde van de woning: 2,5%;

daarboven: 3,0%.

Over de lening van de ouders krijgt het kind 25% korting. Hij of zij betaalt dus respectievelijk 1,7%, 1,80%, 1,9% en 2,3%.

Zodra de ouders of bekende de lening stopzet, betaal je de Flexibele rente zonder korting. Voor het bepalen van de hoogte van de rente kijkt de bank altijd naar de totale hypotheek.

Welke rente ontvangen de ouders?

De ouders krijgen over het uitgeleende bedrag de rente die het kind betaalt minus een risicovergoeding voor Obvion.

Deze vergoeding is voor hypotheken met NHG en voor hypotheken:

die niet hoger zijn dan 67,5% van de waarde van de woning: 0,5%;

t/m 90% van de waarde van de woning: 0,75%

daarboven: 1%.

Medio augustus ontvangen ouders voor een hypotheek met hypotheekgarantie en voor hypotheken:

van maximaal 54% van de waarde van de woning: 1,2%;

t/m 67,5% van de waarde van de woning: 1,3%;

t/m 90% van de waarde van de woning: 1,15%;

daarboven: 1,3%.

Welke voorwaarden gelden voor de ouders?

Ouders lopen geen enkel risico. Obvion biedt de zekerheid dat je maandelijks rente en aflossing blijft ontvangen. Ook als de lener problemen heeft om aan zijn betalingen te voldoen.

De ontvangen rente en aflossing wordt elke maand automatisch op jouw bankrekening gestort.

Via een persoonlijke online omgeving kun je je lening beheren. Je hebt inzicht in de actuele rente en het verloop van de hypotheek. Je kunt hier ook de lening stopzetten. Er geldt dan een opzegtermijn van één maand. Obvion neemt de lening dan over.

