We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat Obvion MijnHypotheekStart vooral een handig hulpmiddel is voor de met Obvion samenwerkende tussenpersoon.

De klant doet het voorwerk. De hypotheekadviseur krijgt via het dossier van de klant alle benodigde stukken op een presenteerblaadje aangeleverd. We vinden dat de consument die een hypotheek bij Obvion aanvraagt via MijnHypotheekStart korting op de advies- en afsluitkosten moet krijgen. We weten niet of de tussenpersonen gevoelig zijn voor dit argument.

De informatie die de klant krijgt is heel beperkt. De enige harde informatie die hij krijgt is:

De maximale hypotheek die bij zijn inkomen hoort (op basis van een rente van 5,3%, maar dat vertelt Obvion er niet bij).

De hoogte van de hypotheek nodig om het huis dat je op het oog hebt, te kopen rekening houdend met het bedrag eigen geld dat je wilt inzetten. Hierbij rekent Obvion met 6% bijkomende kosten.

De bruto hypotheeklasten die horen bij de gewenste hypotheek.

Persoonlijke omstandigheden

Bij deze berekeningen wordt geen rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden. Dat het inkomen van een 59-jarige aanvrager over 7 jaar flink omlaag zal gaan en dat hij hierdoor veel minder kan lenen dan een jongere aanvrager, komt niet ter sprake.

Essentiële informatie

Er wordt wel gevraagd of je in loondienst of een zelfstandige bent. Dat is immers essentiële informatie voor de adviseur. Bij de berekeningen speelt het echter geen enkele rol. Je zou toch op zijn minst verwachten dat het programma aangeeft dat je als zelfstandige eigen geld moet meenemen.

Het programma verbindt er ook geen consequenties aan als het inkomen te laag is om het huis te kopen dat je op het oog hebt. Het programma gaat gewoon verder.

Renteaftrek

Er wordt wel vermeld dat je geen renteaftrek krijgt als je kiest voor een aflossingsvrije hypotheek. Dat je daarom nooit voor die hypotheekvorm moet kiezen is een conclusie die je maar zelf moet trekken.

Obvion is een geldgever die alleen werkt met onafhankelijke tussenpersonen. Het is duidelijk dat Obvion de tussenpersoon niet voor de voor de voeten wil lopen. MijnHypotheekStart is bedoeld om de klant bij de tussenpersoon af te leveren. Een deel van het voorwerk is al gedaan. De benodigde gegevens staan op een goed beveiligde site.

Het advies is de taak van de adviseur, daar bemoeit Obvion zich niet mee. Te prijzen valt wel dat Obvion expliciet vermeldt dat de adviseur vrij is in de keuze van de geldgever. Dat hoeft dus niet Obvion te zijn. Natuurlijk verwijst Obvion wel naar adviseurs waar zij mee samenwerkt.

