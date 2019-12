Obvion versoepelt regels boetevrij aflossen

Bij andere banken betaal je al een boete bij een jaarlijkse extra aflossing van meer dan 10%. Wie bijvoorbeeld een huis heeft gekocht met een hypotheek van €200000, mag nu jaarlijks €40000 extra aflossen zonder een boete te hoeven betalen. Interessant nu de spaarrentes historisch laag zijn.

Aflossingsvrij

Nog belangrijker is dat Obvion boetevrij aflossen toestaat over het hele hypotheekbedrag. Veel mensen hebben een hypotheek die uit twee of meer delen bestaat. Bijvoorbeeld een deel aflossingsvrij en een deel spaarhypotheek. Veel banken berekenen het boetevrije deel alleen over het deel waarop je tussentijds aflost. In dit geval dus het aflossingsvrije deel. Obvion berekent het boetevrije deel over de hele hypotheek.

Rekenvoorbeeld

Het volgende rekenvoorbeeld laat zien wat het financiële voordeel voor de klant kan zijn. Stel je hebt een hypotheek afgesloten van €200.000. Deze bestaat uit een spaarhypotheek van €150.000 en een aflossingsvrije hypotheek van €50.000. Je mag bij de meeste banken per jaar 10% boetevrij aflossen. Je lost €20.000 extra af op de aflossingsvrije lening. Het boetevrije deel is bij deze bank €5.000. Je betaalt een boete over €15.000. Banken die het boetevrije deel rekenen over de hele hypotheek, brengen in dit geval geen boete in rekening.

